Futbolistas que querían cobrar premios sin ser campeones; 'Chicho' Serna y una dura discusión

Boca Juniors volvió a ponerse en el foco continental al clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana, 2026, la cual disputará contra Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. Este hecho ha generado gran eco sobre el dinero y los premios que pueden apercibir los jugadores del azul y oro y en las últimas horas salió la luz una dura confesión de Mauricio 'Chicho' Serna exfutbolista y ex dirigente del club argentino.

En charla con el portal 'El Camerino de DK', Serna revivió la dura confrontación que tuvo con grandes figuras del plantel sobre los premios económicos en la Copa Libertadores 2022. Chicho mencionó los jugadores en cuestión y contó cuál fue el porqué de la discusión.

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"Me tocó un tema delicado con Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Darío Benedetto y Javier García. Ellos exigían cobrar premios aunque perdieran en octavos porque al club le entraba dinero igual y yo me planté. Les dije que en Boca solo se paga por ganar", haciendo referencia al duelo frenta a Corinthians de Brasil.

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Para el exvolante, la grandeza del equipo no permitía ese tipo de solicitudes. "Tuve una discusión fuerte con el capitán, que era Izquierdoz, y le dije que no iba a ceder porque para mí nadie gana un peso si no se lo merece. Les dije, si ganan, hablo con el presidente y lo convencemos de que les de todo el premio. Con la gloria viene la plata", agregó.



La historia no terminó allí, 'Diario Olé' rememoró que antes de saltar a la cancha, Benedetto solo una fuerte arenga que daba cuenta del momento a la interna del club. "Ayer nos trataron de perdedores, demostrémosle a estos hijos de puta que somos ganadores", dijo el delantero en el túnel.

Lo curioso es que Benedetto erró un penalti en los 90 minutos y luego falló el cobro en la tanda que le terminó dando el pase a cuartos de final al 'Timao'.

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De ahí en adelante, todos los mencionados por Serna se marcharon, a excepción de Javier García, quien actualmente permanece en Boca.