"Edwin Cardona, más allá de algunos problemas de peso, es talentoso, su calidad no la pierde"

Por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2025, Atlético Nacional logró un importante triunfo como local al vencer 3-0 a Deportivo Pasto . La gran figura del encuentro fue Edwin Cardona, quien se despachó con dos golazos en el Atanasio Girardot, mientras que el otro tanto del 'rey de copas' lo convirtió Andrés Román.

Con su doblete frente al conjunto 'volcánico', Cardona llegó a siete goles en lo que va del campeonato, en el que también ha contribuido con seis asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los jugadores más influyentes en el esquema del entrenador Javier Gandolfi.

Con este triunfo sobre Pasto, el 'verdolaga' se adueñó del liderato y está prácticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales del torneo local, en el que podrá defender el título obtenido el semestre anterior.

Cardona está marcando la diferencia en Atlético Nacional

Edwin Cardona, figura de Atlético Nacional en el triunfo contra Pasto Colprensa

Publicidad

Durante la emisión del programa 'Jugada Maestra', de la aplicación Ditu de Caracol Televisión, Edwin Cardona fue tema de conversación debido a su destacada actuación contra Deportivo Pasto. Uno de los invitados del espacio fue Norberto Peluffo, quien pasó por el club antioqueño tanto como jugador, como técnico. El santandereano se refirió sobre el desempeño del volante de 32 años.

“Nacional, realmente, con la pelota lo hace bien, pero cuando no la tiene es donde veo problemas. No achican como equipo, no reducen bien las líneas. Y bueno, Cardona... por fortuna tuve la oportunidad de tenerlo en divisiones menores. Es un jugador que da gusto verlo jugar, talentoso totalmente, con algunos problemas con su peso, pero eso le pasa a algunos jugadores. A muchos jugadores les cuesta mantener el peso, pero la calidad no la pierde. Ahora juega con mucha tranquilidad, organiza el equipo en el campo, se le ve hablando”, expresó Norberto Peluffo.

Publicidad

Del mismo modo, Peluffo destacó la calidad técnica del futbolista, pese a las críticas por su estado físico: “Siempre Edwin Cardona ha jugado como volante 10, en donde puede moverse mejor, y es ahí donde saca provecho de su inteligencia para filtrar balones. Además, gracias a su pegada, también marca diferencia”.

Y agregó: “Ya los años que tiene (Cardona) le ayudan a sacar provecho de sus condiciones (...) le pega muy bien en movimiento y con pelota quieta (...) la gente cree que es un hombre rebelde, pero no, él escucha. Hoy se le ve como un verdadero líder en Nacional”, aseguró Peluffo.

En cuanto a un posible regreso de Edwin Cardona a la 'Tricolor', el extécnico de Junior, Bucaramanga, Envigado, Pereira, entre otros equipos, dijo: “Hoy, Lorenzo no lo llevaría. Si lleva a ‘Juanfer’ (Quintero) y no lo pone, ya tiene un problema, porque dicen que Quintero ya quiere renunciar a la selección”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Publicidad

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay l-2025, Nacional se medirá en condición de visitante contra Independiente Medellín. El clásico paisa está programado para el domingo 4 de mayo, a partir de las 4:10 p. m. (hora colombiana).