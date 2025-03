El brasileño que pasó de la Champions League, a la Liga BetPlay; ¿de quién se trata?

En los últimos años, laLiga BetPlay ha tenido el regreso de grandes figuras del fútbol colombiano, con exitosas trayectorias en el fútbol internacional, y ahora es Renan Oliveira, quien se unió a La Equidad para el primer semestre.

El futbolista brasileño sabe lo que es jugar al más alto nivel en competiciones como la Champions League y la Europa League , compitiendo en países como Portugal, Ucrania y Bosnia, donde fue su último equipo, Sarajevo de este país.

El jugador de 27 años contó en exclusiva a Gol Caracol, la persona que lo impulsó a tomar esta decisión de jugar en el fútbol colombiano y si ya conocía la Liga BetPlay.

"Hace más de 10 años que vivía en Europa, quise venir acá porque el proyecto del equipo me encantó, el estar más cerca de mi país también me impulso, quería conocer un poco más del tema cultural de Colombia", dijo el atacante brasileño.

"Kevin Viveros me habló del fútbol colombiano, el jugó en Bosnia conmigo y me comentaba sobre su país, me encantó el fútbol de acá, tienen muy buenos jugadores acá y es una liga que tiene gran visibilidad", reveló Renan Oliveira sobre el futbolista ahora de Atlético Nacional.

Además, argumentó como fue su traspaso al conjunto 'asegurador' "yo tengo una buena amistad con el presidente de Sarajevo, me comentó que el proyecto acá en La Equidad sería grandioso para el club, para la afición, que querían hacer algo muy bueno, lo ví con muy buenos ojos cuando me comentaron y gracias a los presidentes de ambos clubes y mi representante, se dio".

¿Cómo fue enfrentar a Falcao García en Millonarios?

El partido contra Millonarios fue un partidazo, jugar contra una figura como Falcao García que es conocido mundialmente es grandioso, hablé con él al finaliza el partido, y traté de pedirle la camiseta, pero ya la había regalado, el estar viéndolo por televisión o jugar en los videojuegos, y ahora jugar contra uno de ellos es muy gratificante, el fútbol da esas cosas".

¿Cómo se siente ahora mismo en Colombia?

"Acá en Colombia el tema cultural, es muy parecido al brasileño, me encanta mucho y me está gustando mucho vivir acá en Bogotá, mis compañeros me han acogido muy bien, siendo el único jugador brasileño del equipo, además, es gratificante y más fácil cuando quiera visitar a mi familia en mi país, ya solo queda a tan solo cinco horas de aquí".