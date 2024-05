El grupo B de la Liga Betplay I-2024 está de 'infarto', se podría definir el finalista

El entrenador uruguayo Pablo Peirano confía en que su equipo,Independiente Santa Fe, derrote este domingo 26 de mayo a La Equidad, para asegurar su paso a la final de la Liga Betplay I-2024 siempre y cuando Deportes Tolima no derrote al Once Caldas.

En la jornada anterior, el centrocampistaDaniel Torres le dio el triunfo 1-0 a los 'cardenales' contra un complicado Once Caldas que batalló en El Campín, de Bogotá, pero no pudo empatar.

Así las cosas, Santa Fe lidera el Grupo B de los cuadrangulares semifinales con 10 puntos, seguido del Deportes Tolima con siete enteros, Once Caldas con cinco y La Equidad sin unidades.

Eso significa que si los dirigidos por Peirano superan a La Equidad y Tolima pierde o empata contra Once Caldas, en Manizales, serán finalistas anticipados porque lograrán la ventaja numérica suficiente para disputar la final con el ganador del Grupo A, del que hacen parte Deportivo Pereira, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, los clubes que tienen chanches para llegar a la definición; Millonarios ya no tiene opciones matemáticas.

Publicidad

Daniel Torres fue el autor del gol de Santa Fe contra Once Caldas, en El Campín. Foto: Colprensa

Aunque parece que todo favorece a Santa Fe para ser finalista, el entrenador del 'primer campeón' de Colombia, Pablo Peirano, mantiene la cautela porque lo mejor es "ir partido a partido", en referencia a sus próximos rivales: La Equidad y el cierre con Deportes Tolima.

Publicidad

"Por supuesto que alimentamos la ilusión, pero cada partido es una historia nueva, cada partido hay que presentarse de una manera que la sentimos y hacer esfuerzo. Es partido a partido, sí nos ilusionamos todos, no lo vamos a negar, pero lo usamos como una fuente de impulso, pero no nos imaginamos que ya tenemos el punto del fin de semana porque eso no está escrito; eso es lo que nos mantiene la línea a todos", expresó el DT uruguayo luego del duelo contra el 'blanco-blanco'.

Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por el DT Pablo Peirano 🦁 para la Fecha 5 de los Cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/jW1t8Ot0af — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 25, 2024

Tolima quiere extender todo hasta el final

Por otro lado, Once Caldas y Deportes Tolima también librarán una batalla deportiva sin importar que Santa Fe tenga las mayores opciones.

En la fecha pasada disputada el jueves, los tolimenses golearon en Bogotá a La Equidad 0-3, con una notable actuación del extremo Kevin Pérez.

Publicidad

Para seguir en el camino de ser finalista Tolima debe ganarle a Once Caldas. Un empate lo deja con escasas posibilidades de alcanzar esa meta.

Ambos compromisos se jugarán a la misma hora, a las 6:00 de la tarde, así que será una definición de infarto en el Grupo B. Este domingo podría conocerse un finalista.

Publicidad

Once inicial del Tolima enfrentando a Equidad por Cuadrangulares de Liga BetPlay Foto: Colprensa

Aquí el listado de convocados de Tolima para enfrentar al Once, en Manizales: