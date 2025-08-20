“A Edwin Cardona no le perdono lo distraído; pasan los años, es una irresponsabilidad”

El cuadro verde quedó afuera del torneo continental luego de igualar 0-0 de local y 1-1 como visitante en la fase de octavos de final, pues la serie se extendió a los cobros desde el punto penal y allí los paisas perdieron 4-3.

La eliminación de Atlético Nacional en Copa Libertadores tuvo como protagonista a Edwin Cardona, experimentado mediocampista que desperdició 2 penas máximas en el encuentro de ida, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y que se hizo expulsar en la contienda de vuelta por doble tarjeta amarilla.

El creativo de 32 años de edad vio en suelo brasileño la primera amonestación en el minuto 18 y pese a ello se burló de un rival gritándole en la cara cuando su equipo consiguió el 1-1, en el minuto 70. En consecuencia, el árbitro del compromiso, el argentino Maximiliano Ramírez, le mostró el segundo cartón amarillo por conducta antideportiva y por ende, la tarjeta roja.

Fue así como Cardona dejó a su equipo con un hombre menos en el lapso más tenso del cotejo y en la tanda de remates desde el punto penal, algo por lo que ha recibido un sinnúmero de críticas, ya que se le reprocha que con un mejor comportamiento Nacional hubiera podido tener otra suerte en el certamen.



“No le perdono que sea tan distraído”

La opinión fue emitida un día después de la eliminación en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, por el periodista Javier Hernández Bonnet, que así expuso su apreciación:

“A Cardona no lo juzgo por los penaltis que perdió porque penales han perdido Maradona, Platini, Zico, todos. Yo lo que no perdono en un jugador de fútbol es que sea tan estúpidamente distraído y no saber que carga una tarjeta amarilla”, apuntó en principio.

Y agregó que lo más grave es que “no hay árbitro que no conozca las actitudes de Edwin Cardona”.

En ese sentido, reprochó que el jugador no aprenda de esas situaciones: “Pasan los años y el aspecto emocional, la inteligencia emocional, que es esencial en el fútbol, no le permite hacer las cosas bien, redondear una tarea”.

Por último, cargó tintas por lo ocurrido con el jugador, que ahora se deberá limitar a disputar los torneos locales: “Es una irresponsabilidad”.