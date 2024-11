El presidente del Medellín respondió a la grave denuncia, en el partido con Bucaramanga

Medellín derrotó 3-2 al Bucaramanga en un vibrante partido disputado en el estadio Américo Montanini, en territorio santandereano, que contó con una valiosa remontada de los paisas, que iban perdiendo 2-0 en este compromiso.

Pero más allá del resultado a favor para los ‘poderoso’, en la rueda de prensa se presentó una grave denuncia por parte de una periodista que tuvo como principal apuntado al presidente del DIM, Juan Camilo Restrepo.

¿Cuál fue la polémica con el presidente del Medellín en el partido con Bucaramanga?

La comunicadora le dijo al técnico de los ‘leopardos’, Rafael Dudamel, que supuestamente el máximo directivo del equipo antioqueño habría entrado al cuarto del VAR, cuando se terminó el primer tiempo en el Américo Montanini.

El propio estratega venezolano del Bucaramanga se mostró sorprendido y dijo lo siguiente: “Si el presidente de Medellín tuvo esa actitud de haber ido al cuarto del VAR, en el entretiempo, me parece bastante grave y delicado. Esperemos a ver cómo se pronuncian en las últimas horas, ante esa delicada situación, desde las diferentes partes que puedan estar involucradas en este caso en particular”.

Sumado a eso, Rafael Dudamel mencionó que “no tenía conocimiento de esa situación. Por eso, no me consta que el presidente del equipo rival haya entrado al cuarto del VAR. Sin embargo, si así fue, me parece bastante delicado”.

La respuesta del presidente del Medellín tras polémica denuncia en Bucaramanga

Juan Camilo Restrepo, máximo directivo del DIM, salió al paso de estos hechos y contestó a este supuesto conflicto.

“En absoluto, yo no entré, ni nadie del equipo entró a la cabina del VAR. Ahí estaba la policía, está la constancia. La policía fue muy amable y eso no es cierto, lo pueden verificar incluso. Yo doy mi palabra y mi actuar, nuestro y de los directivos que eso no es cierto”, dijo el presidente de Independiente Medellín a el ‘VBAR’ de Caracol.

Ya en lo deportivo, el DIM, dirigido por el entrenador Alejandro Restrepo, consiguió un valioso triunfo 3-2, a pesar de comenzar perdiendo 2-0 en el primer tiempo del cotejo en Santander. Pero gracias a un gol de Luis 'Chino' Sandoval y un doblete de Brayan León, con un tanto al 90+1, los 'poderosos' remontaron y consiguieron un triunfo luchado contra el actual campeón del fútbol colombiano.

Con ese resultado el Independiente Medellín se dio un respiro y subió al puesto 10 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2024-II, con 22 puntos, aún soñando con meterse a los cuadrangulares finales. Del lado del Bucaramanga, el panorama es similar, pero esa derrota los dejó en la casilla 12, con 21 unidades, y deberá conseguir buenos resultados en las últimas tres fechas del 'todos contra todos' para buscar estar en la siguiente ronda y defender el título obtenido el semestre pasado.