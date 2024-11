Grave denuncia en partido del Bucaramanga: "Presidente del Medellín fue al cuarto del VAR"

Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, en el estadio Departamental Américo José Montanini, protagonizaron uno de los mejores partidos de este domingo 3 de noviembre. Por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2024, el 'poderoso' fue el ganador por 2-3, en un encuentro que tuvo de todo: goles, polémicas, expulsado, buen fútbol y un gran ambiente.

El 'leopardo' empezó ganando 2-0, con goles de Fabián Sambueza y Andrés Fabián Ponce, de penalti. Sin embargo, el club visitante lo dio vuelta, en el segundo tiempo, con tantos de Luis Sandoval y un doblete de Brayan León. Eso sí, quien se llevó varias miradas fue el árbitro central, Jonnathan Ortiz, por sus discutidas decisiones, entre una roja y un penal.

Por esta misma línea, en rueda de prensa, una periodista hizo una denuncia que sorprendió a todos. En su intervención, argumentó que el presidente de Medellín, Juan Camilo Restrepo, ingresó al cuarto del VAR en el entretiempo. Esto generó que Rafael Dudamel, entrenador del cuadro bumangués, se pronunciara al respecto y diera su opinión de lo ocurrido.

"No tenía conocimiento de esa situación. Por eso, no me consta que el presidente del equipo rival haya entrado al cuarto del VAR. Sin embargo, si así fue, me parece bastante delicado. Me imagino que es una denuncia y lo habrán visto, así que si así fue, los primeros que deben decir algo son los del VAR, desde lo administrativo", afirmó de entrada el estratega.

Pero no fue lo único. "En caso de que sea cierto, la parte disciplinaria también actuará. Me sorprende, no es algo normal. Pero bueno, en esos casos, sin tener certeza de que eso haya sido así, entra uno a revisar muchas cosas que pusieron en el segundo tiempo, como la expulsión de Jefferson Mena, donde el árbitro estaba al frente y luego lo expulsa", añadió.

Atlético Bucaramanga perdió con Independiente Medellín y complicó su clasificación en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Además, se acordó de la expulsión. "En esa acción de la roja, es una acción que no aplaudo y no dejo de reconocer que fue un error grave del jugador, por la actitud de mi jugador, pero la pelota dio en el hombro. Después lo llaman desde el VAR, entonces habrá influido eso que dicen del presidente. Hoy en día, todo se sabe y todo queda expuesto muy fácil", dijo.

"Si el presidente de Independiente Medellín tuvo esa actitud de haber ido al cuarto del VAR, en el entretiempo, me parece bastante grave y delicado. Esperemos a ver cómo se pronuncian en las últimas horas, ante esa delicada situación, desde las diferentes partes que puedan estar involucradas en este caso en particular", sentenció el técnico del Bucaramanga.