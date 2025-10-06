"En Envigado descubrimos a cinco jugadores en amaño de partidos, están denunciados"

El pasado sábado 4 de octubre, Envigado firmó su descenso luego de perder 1-2 en el Polideportivo Sur contra Atlético Bucaramanga y a partir de 2026 jugará en el Torneo BetPlay, algo que no le pasaba desde 2007. Con el dolor reciente de este hecho, el presidente del club, Luis Valero, habló en el programa 'Zona libre de Humo' y hizo fuertes revelaciones sobre amaño de partidos y apuestas deportivas.

El directivo aceptó que se equivocó en la contratación de futbolistas, pero se enfocó en un suceso que viene afectando a varios clubes del balompié nacional. "Nos equivocamos, por eso nos fuimos a la B, trajimos jugadores de experiencia para ayudar, desviamos el camino, demostramos que 5 jugadores vendieron 5 partidos, con este tema de las apuestas, tengo la demanda ya puesta en la Fiscalía", dijo de entrada Valero.

Eso sí, el directivo también dejó en claro que comprende que en este tipo de operaciones se manejan cifras muy grandes que pueden seducir al futbolista. "Es complejo para un jugador que le ofrezcan 20 o 30 millones para que cometa un penal o para que pierda un partido", añadió.

Para Valero, el problema se soluciona no solo denunciado a los implicados sino castigándolos. "Tenemos que acabar con este tema de las apuestas, que la Fiscalía nos preste atención, con que metamos 3 o 4 a la cárcel acabamos con esto", dijo sin tapujos.



El presidente de la 'cantera de héroes' insistió en estos hechos se han presentado, pero que no necesariamente tienen que ver con el sponsor del campeonato colombiano. "Sé que la gente habla de la casa de apuestas por ser patrocinador de la Liga, pero estoy seguro que este tema es con las apuestas ilegales", detalló.

Finalmente, Valero manifestó que piensa en positivo que su deseo es conseguir el ascenso lo más pronto posible. "Yo no quiero estar en la B, nadie quiere estar allá y nuestro compromiso es subir rápido", concluyó la cabeza ejecutiva de Envigado.

