Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Envigado descubrimos a cinco jugadores en amaño de partidos, están denunciados"

"En Envigado descubrimos a cinco jugadores en amaño de partidos, están denunciados"

Una voz oficial del Envigado habló sobre el descenso, tras la derrota 2-1 con Atlético Bucaramanga y sorprendió al confirmar casos de apuestas ilegales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Envigado.
COLPRENSA.

