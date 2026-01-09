"Jugar con Real Madrid ilusiona; equipos con menos recursos podemos plantarle cara"

El entrenador del Albacete, Alberto González, ha manifestado su "alegría" por enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey y ha añadido que tanto su cuerpo técnico y sus jugadores "soñamos con pasar la eliminatoria" y ha recordado que "todos, de la mano, podemos hacer que pasen cosas históricas".

"Será un partido ilusionante para poder medirnos y demostrar que el fútbol es tan grande que permite que equipos con muchos menos recursos puedan plantarle cara a otros con más posibilidades", ha dicho.

Aunque ha afirmado ser plenamente consciente de que "ellos son los claros favoritos para pasar, queremos disfrutar de un partido y un día fantástico del que seguro que no se olvidará nuestra afición".

De hecho ha calificado este duelo como "el premio gordo" del torneo del K.O. en un choque en el que "no tenemos nada que perder y que al conocer el enfrentamiento "fueron a muchos los que saltaron de alegría".



Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido que mide a los suyos con el filial de la Real Sociedad, en el que ha dicho "es el partido más importante" dónde "esperamos conseguir tres puntos para alejarnos de la parte baja de la clasificación" de Segunda división.