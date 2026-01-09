Lío para Miguel Ángel Borja en Cruz Azul: aún no puede jugar y ahora deberá cambiar de ciudad

Miguel Ángel Borja se unió el 29 de diciembre de 2025 al Cruz Azul luego de 4 temporadas en River Plate de Argentina, donde no recibió renovación de contrato, pese a que manifestó su deseo de seguir en ese país. De hecho, alcanzó a sonar como posible refuerzo de Boca Juniors.

Sin embargo, en el elenco azteca todavía no ha sido presentado, no le han permitido firmar autógrafos ni tomarse fotos con los aficionados, pese a que la Liga MX empieza para ese club el sábado 10 de enero en condición de visitante frente a León.

En consecuencia, no podrá tener acción en la primera fecha del campeonato. Pero eso no es todo, ya que también recibió otra noticia de última hora relacionada con el cambio de ciudad.



¿Por qué Miguel Ángel Borja aún no puede jugar en Cruz Azul?

Inicialmente, el atacante que cumplirá 33 años de edad el 26 de enero, no tenía cupo en la plantilla debido a que no había plaza de extranjero disponible para él.

No obstante, el espacio finalmente se le asignó y ahora el problema es su visa de trabajo, que está siendo tramitada en un proceso que tuvo algunas demoras por largas que hubo para cerrar su fichaje, informó el diario mexicano Récord.



Por ello, se perderá inicialmente la visita a León en la apertura de la liga mexicana y no se sabe si alcanzará a estar disponible el martes 13 de enero en la segunda jornada, de local contra Atlas de Guadalajara.



Miguel Ángel Borja deberá cambiar de ciudad con Cruz Azul

La otra noticia que recibió el atacante cordobés pasa por un movimiento obligado que deberá hacer junto a sus compañeros para el presente campeonato, ya que el estadio de la UNAM, en Ciudad de México, donde el equipo venía siendo local, ya no le seguirá siendo arrendado por parte de la universidad propietaria del recinto, pese a la solicitud de renovación de contrato.

Por ello, el club optó por mudarse a Puebla, ciudad a 135 kilómetros de distancia, para afrontar sus encuentros en condición de local en el Estadio Cuauhtémoc.

No obstante, las presentaciones de la escuadra azul en ese inmueble serían solo por el primer semestre de 2026, ya que se contempla el regreso a Ciudad de México en la segunda mitad del año.

