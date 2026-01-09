Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de la Selección Colombia "sueña" con comprar club de nuestro fútbol; "hincha a morir"

Jugador de la Selección Colombia "sueña" con comprar club de nuestro fútbol; "hincha a morir"

Figura y protagonista en su respectivo club; uno de los frecuentes convocados a la 'tricolor' lanzó destacada declaración, en la que contó su "sueño" de hacerse dueño de club colombiano.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 9 de ene, 2026
Jorge Carrascal "sueña" con comprar a Real Cartagena.
Jorge Carrascal "sueña" con comprar a Real Cartagena.
Foto: Getty Images.

