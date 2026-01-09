Jugador de la Selección Colombia "sueña" con comprar club de nuestro fútbol; "hincha a morir"

A poco de que inicie una nueva temporada, varios futbolistas disfrutan de sus últimos días de vacaciones, antes de incorporarse a sus respectivos clubes.

Uno de ellos es Jorge Carrascal; jugador que actualmente viste los colores de la Selección Colombia y el Flamengo de Brasil, cuadro al que tendrá que unirse lo más pronto posible, para empezar a planificar el 2026 desde lo deportivo.

No obstante, mientras eso sucede, el cartagenero pasa unos días en su ciudad natal, donde todo empezó, para recordar viejos tiempos y compartir con todos aquellos que lo acompañaron desde el inicio.

Y justamente, en un ‘picadito’ que contó con multitudinaria presencia; Jorge Carrascal también aprovechó para hablar con algunos medios de comunicación, especialmente sobre u tema que le compete a toda la ciudad.



Se trata del Real Cartagena, equipo del cual es hincha el ahora jugador de la Selección Colombia; así como lo ha manifestado abiertamente a la opinión pública. Pero eso no fue todo, pues el futbolista de 27 años confesó un deseo, por el que trabaja hoy por hoy fuertemente.

“Yo siempre he dicho que del Real Cartagena a morir; toda la gente que vino de aquí, la barra, todos los amigos míos, compañeros. Todos saben que he sido hincha del Real Cartagena desde peladito”, dijo inicialmente Carrascal, revelando que su amor por el cuadro ‘auriverde’ está intacto, pese a que ya son más de diez os años que sigue en la segunda división del fútbol colombiano y en materia de proyecto deportivo, la institución no está pasando por su mejor momento.

Es más, justo por la actualidad del equipo, a Carrascal le preguntaron si tiene su intención es ayudar al conjunto ‘heroico’, pero desde otra posición, para llevarlo al lugar que se merece.

“¿Carrascal tiene plata para comprar al Real Cartagena? ¿Algún día ha pensado ser el dueño del equipo?”, preguntó el periodista, al que rápidamente le respondió Jorge, con un sí: “Ese es mi sueño, la verdad y voy a seguir trabajando”.

En su estadía por la ciudad de Cartagena, a Carrascal no le faltaron elogios. Y justamente, para recalcar todo lo bueno que ha hecho y el ejemplo que ha dado, el gobernador de Bolívar Yamil Arana Padauí , se refirió entre buenos comentarios y emotivas palabras al futbolista de Flamengo.

Jorge Carrascal milita en Flamengo. Getty

“Muchos jóvenes que practican deporte, en cualquier disciplina, ven en el deporte una herramienta poderosa para transformar sus vidas, sacar adelante a sus familias y a sus comunidades. En ese camino, algunos se convierten en referentes, y hoy podemos decir con orgullo que Jorge Carrascal es uno de ellos. Te convertiste en un orgullo para nuestro departamento y no podíamos dejar pasar este momento sin hacerte este reconocimiento”, dijo el mandatario.