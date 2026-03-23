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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Santa Fe vs. Medellín "hubo cosas extradeportivas, raras"; explotó Alejandro Restrepo

En Santa Fe vs. Medellín "hubo cosas extradeportivas, raras"; explotó Alejandro Restrepo

Medellín cayó 2-1 frente a Santa Fe en El Campín, y al final, el DT Alejandro Restrepo habló sin adornos sobre el árbitro Álvaro Meléndez, luego de que el DIM vio la expulsión de dos jugadores.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Santa Fe vs Medellín
Santa Fe vs Medellín - Foto:
Colprensa

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