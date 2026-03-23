En Santa Fe vs. Medellín "hubo cosas extradeportivas, raras"; explotó Alejandro Restrepo

En el partido más atractivo de este lunes en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I, Santa Fe derrotó 2-1 a Independiente Medellín, en un compromiso en el que el equipo antioqueño sufrió dos expulsiones y en rueda de prensa, Alejandro Restrepo, no ocultó su molestia y apuntó contra el árbitro central por las decisiones que para él los "perjudicaron".

De entrada, el entrenador del DIM señaló que "si ustedes (prensa) lo dicen es porque la sensación es clara, la gente, los que están por televisión viene a ver un espectáculo que igualados 11 contra 11, mas allá que íbamos perdiendo por una falta que no sé si es o no, no la pitó, ya está, pero habíamos llegado muchísimas veces".

Queja desde Medellín por arbitraje en partido con Santa Fe

Alejandro Restrepo no dudó en puntualizar sobre la acción en la que Didier Moreno vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado, dejando al cuadro antioqueño con uno menos para cuando volvieran a la cancha. "Después el equipo compitió pero el espectáculo no se puede acabar así, ya se había acabado el primer tiempo, dos jugadores discuten, amarilla para el nuestro, para el otro no, es muy raro, nos quedamos con 10".



Seguido a eso, el técnico de Independiente Medellín apuntó directamente contra el árbitro central Álvaro Meléndez, y hasta contó lo que le dijo en el terreno de juego por su actuación.

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"Comenzando el segundo tiempo hay una falta de Daniel Torres que no es amarilla, hay que decir las cosas, y la falta de Alexis Serna tampoco es amarilla y desvirtúa el juego. Acá no hay que venir a hablar del árbitro si es bueno o malo, yo se lo dije “eres de los árbitros mas jóvenes, tienes proyección, estas pitando partidos importantes”, pero cuando un equipo se ve sistemáticamente preocupado es muy difícil", relató Restrepo.

Sobre el mismo tema, el DT del DIM mencionó que "hay molestia por parte de nosotros, nos sentimos perjudicados enormemente por las situaciones de juego. El equipo se entregó completo, dejó la última gota de sudor, busco empatarlo con 11, con 10, con 9, pero desafortunadamente pero no nos alcanzó, hubo cosas extradeportivas".

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Otro de los que se quejó sobre el colegiado principal del duelo de Santa Fe 2-1 Medellín fue el experimentado Frank Fabra, quien sentenció que "el equipo viene con jugadores jóvenes a uno le toca líder, eso no es nuevo. Le dije al juez que así como pitó una falta, tenía que hacerlo en el primer gol de ellos, contra Chaverra, pita faltas con contactos mínimos".