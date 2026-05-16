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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Era para roja? Expulsado Cristian 'Chicho' Arango en Tolima 0-1 Nacional, y hay opiniones divididas

¿Era para roja? Expulsado Cristian 'Chicho' Arango en Tolima 0-1 Nacional, y hay opiniones divididas

Este sábado en la semifinal de ida de la Liga BetPlay 2026-I, en Ibagué, también se dio una discutida tarjeta roja para el delantero de Nacional, Cristian 'Chicho' Arango.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de may, 2026
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Cristian 'Chicho' Arango

En Tolima 0-1 Nacional hubo dos expulsados, uno por cada equipo, aunque las tarjetas rojas mostradas a Anderson Angulo y Cristian 'Chicho' Arango, generaron controversia.

Tolima vs Nacional Liga BetPlay 2026
Fútbol Colombiano

Nacional y un triunfazo en Ibagué; 0-1 contra Tolima, en semifinales de Liga BetPlay 2026-I

La primera fue la del defensor central de los 'pijaos', al minuto 31, tras una doble tarjeta amarilla, luego de una entrada, en la que alcanzó a quitarle la pelota a Juan Manuel Rengifo, y que no tuvo revisión de VAR al ser por segunda amonestación.

Y en el lado de Atlético Nacional también se presentó una polémica expulsión con Cristian 'Chicho' Arango, al minuto 90+3, cuando fue a pelear la posesión y terminó pisando a un rival. El árbitro Andrés Rojas le mostró roja directa. Hubo llamado del VAR, pero el juez central se mantuvo en su decisión.

Así fue la expulsión de Cristian 'Chicho' Arango en Tolima 0-1 Nacional:

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