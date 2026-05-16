¿Era para roja? Expulsado Cristian 'Chicho' Arango en Tolima 0-1 Nacional, y hay opiniones divididas

En Tolima 0-1 Nacional hubo dos expulsados, uno por cada equipo, aunque las tarjetas rojas mostradas a Anderson Angulo y Cristian 'Chicho' Arango, generaron controversia.

La primera fue la del defensor central de los 'pijaos', al minuto 31, tras una doble tarjeta amarilla, luego de una entrada, en la que alcanzó a quitarle la pelota a Juan Manuel Rengifo, y que no tuvo revisión de VAR al ser por segunda amonestación.

Y en el lado de Atlético Nacional también se presentó una polémica expulsión con Cristian 'Chicho' Arango, al minuto 90+3, cuando fue a pelear la posesión y terminó pisando a un rival. El árbitro Andrés Rojas le mostró roja directa. Hubo llamado del VAR, pero el juez central se mantuvo en su decisión.



Así fue la expulsión de Cristian 'Chicho' Arango en Tolima 0-1 Nacional: