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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dos goles y dos asistencias de Johan Carbonero en Internacional 4-1 Vasco da Gama; figura total

Dos goles y dos asistencias de Johan Carbonero en Internacional 4-1 Vasco da Gama; figura total

Este sábado, en el triunfo de Inter sobre Vasco da Gama el atacante Johan Carbonero participó en todos los goles de su equipo. El también colombiano Andrés Gómez, anotó el del descuento.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de may, 2026
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Johan Carbonero Internacional

Internacional venció 4-1 a Vasco da Gama, en partido del Brasileirao, en una noche inolvidable para el atacante colombiano Johan Carbonero, quien marcó dos goles y dio dos asistencias para el triunfo de su equipo.

En los minutos 20 y 70 apareció el habilidoso delantero para para anotar el primero y el cuarto tanto del cuadro de Porto Alegre. Pero al 23' y al 61' también se reportó con pases precisos para las anotaciones de sus compañeros Alerrandro y Alexandro Bernabei.

Del lado de Vasco da Gama también hubo noticias con futbolistas colombianos. Primero con el gol de Carlos Andrés Gómez, al 84', para el descuento del elenco de Río de Janeiro. Sin embargo, en el compromiso el defensor central Carlos Cuesta se fue expulsado.

Así fueron los dos goles de Johan Carnonero en Internacional 4-1 Vasco da Gama:

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Así fue el GOLAZO de Andrés Gómez en Internacional 4-1 Vasco da Gama:

Así fueron las dos asistencias de Johan Carbonero en Internacional 4-1 Vasco da Gama:

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