Nacional y un triunfazo en Ibagué; 0-1 contra Tolima, en semifinales de Liga BetPlay 2026-I

Atlético Nacional tomó ventaja en las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, ganando 0-1 en el estadio Manuel Murillo Toro, contra el Deportes Tolima.

El único gol del compromiso fue de Alfredo Morelos. Fueron expulsados Anderson Angulo y Cristian 'Chciho' Arango.

Los primeros minutos de juego fueron de un dominio evidente del Deportes Tolima, con varias jugadas de peligro que pusieron a trabajar al arquero David Ospina, quien se vistió de figura en repetidas oportunidades.

Pero fue al minuto 31 cuando todo cambió en contra de los 'pijaos' y a favor de Nacional, cuando se dio una discutida expulsión de Anderson Angulo, por doble tarjeta amarilla, tras una entrada quitándole la pelota al mediocampista Juan Manuel Rengifo. No hubo VAR porque fue segunda amonestación. ¡Tolima, con diez!



Los dirigidos por Diego Arias mejoraron en cancha, pero con todo eso se fueron al descanso sin anotaciones.

Publicidad

Pero al minuto 56, y con Atlético Nacional siendo superior en el terreno de juego del Manuel Murillo Toro, el venezolano Eduard Bello cobró un buen tiro de esquina que llegó a la cabeza de Alfredo Morelos, quien definió para el 0-1 y la ventaja verde.

Después de eso, los 'verdolagas' mantuvieron su arco en cero, Tolima intentó por varios medios pero no estuvo tan fino de cara al arco de David Ospina.

Publicidad

Al minuto 90+3 se dio otra expulsión en esta llave de semifinal, con Cristian 'Chicho' Arango viendo la tarjeta roja, por una dura entrada a un rival. Aunque el VAR llamó al árbitro Andrés Rojas, el juez central se mantuvo en su decisión, aunque para muchos fue polémica.

Ahora, el partido de vuelta de la semifinal de vuelta entre Nacional y Tolima, en el estadio Atanasio Girardot, será el próximo sábado 23 de mayo, a las 6:00 p.m.



Ficha técnica de Tolima vs Nacional, semifinal ida de Liga BetPlay 2026-I:

Alineaciones:

Deportes Tolima: Neto Volpi; Edward López, Anderson Angulo, Jan Carlos Angulo, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Juan Pablo Torres; Adrián Parra, Kelvin Flórez y Luis Sandoval.

DT: Lucas González

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Simón García, César Haydar; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Publicidad

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Árbitro: Andrés Rojas

Gol: Alfredo Morelos (minuto 56)

Incidencias: expulsado Anderson Angulo (minuto 31) y Cristian 'Chicho' Arango (minuto 90+3).