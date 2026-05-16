Polémica expulsión de Anderson Angulo, en Tolima vs Nacional; fue por doble amarilla

A Tolima se le complicó la semifinal de ida de la Liga BetPlay 2026-I contra Nacional, este sábado, luego de la tarjeta roja que recibió el defensor Anderson Angulo, cuando iban 31 minutos de juego en el estadio Manuel Murillo Toro.

El zaguero se lanzó a cortar un ataque liderado por Juan Manuel Rengifo, tocó la pelota pero terminó llevándose por delante al joven jugador. El árbitro Andrés Rojas no dudó en amonestarlo, ya le había mostrado amarilla minutos antes por una falta contra Alfredo Morelos, y con eso se fue expulsado.

Por supuesto, en el Tolima hubo reclamos para el juez central por su decisión, pero al ser una expulsión por doble tarjeta amarilla, no hay revisión del VAR.



Así fue la expulsión de Anderson Angulo, en Tolima vs Nacional, Liga BetPlay 2026-I: