Lucas González: “Este árbitro no ha dañado el semestre, estoy seguro que podemos ganar en Medellín”

Deportes Tolima perdió 0-1 ante su gente en el Manuel Murillo Toro a manos de Atlético Nacional, en un partido que quedó marcado por la controversial expulsión de Anderson Angulo, al minuto 30 del compromiso en Ibagué.

Por eso, el técnico de los 'pijaos', Lucas González se refirió directamente al árbitro Andrés Rojas, por esa acción puntual, pero también por el manejo que le dio al encuentro de ida de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

De entrada, el DT del Deportes Tolima aseguró que "analizar el partido es difícil cuando jugamos tanto tiempo con diez, estoy muy orgulloso por mis jugadores, el partido ha sido muy bueno, hemos contrarrestado un equipo que hizo 35 goles en los 19 partidos del todos contra todos, luego 9 en cuartos de final, y nos creó muy poco", pero luego de eso puntualizó en que "es una lástima que el partido que han hecho estos chicos, termine como termina, por tener que jugar tanto tiempo con diez".

Después de eso, Lucas González destacó la labor de Wilmar Roldán cuando está como árbitro, y lo trajo como ejemplo ante el manejo que le dio este sábado Andres Rojas. "Nos quejamos nosotros que el fútbol colombiano no juega a ritmo alto, vamos a ver equipo en torneos internacionales y nos cuesta el ritmo, eso no es de hoy, es de años atrás, esto pasa como consecuencia de como arbitran los árbitros en el torneo local. Hemos tenido un partido acá que pita Wilmar Roldán y es una experiencia totalmente distinta, en la que el fútbol es el protagonista", aseveró.



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Pero el técnico del Tolima decidió hablar directamente del juez central de este sábado contra Nacional, mencionando que "no se me olvida que el semestre pasado fuimos al Pascual Guerrero a enfrentar al América, este mismo arbitro nos pitó allá, añadió 14 minutos, fueron más de 10 y pita un penalti al final, que luego lo llama el VAR para tirar atrás. No sé por qué será, esperemos que estas cosas pasen menos y que en partidos como este donde e espectáculo que quiere ver, son dos equipos que jueguen bien al fútbol".

Para terminar, Lucas González confesó que es la "primera vez en mi vida que yo hago mención de un árbitro en rueda de prensa", aunque decidió enfocarse en lo deportivo y lo que se viene en el Atanasio Girardot, buscando remontar el 0-1 con Nacional. "Lo que puedo decir es que este árbitro todavía no ha dañado el semestre nuestro, iremos a Medellín, tenemos el partido de vuelta y estoy seguro que allá lo podremos ganar", cerró diciendo el entrenador del cuadro de Ibagué.