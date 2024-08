Este es Efraín Juárez, nuevo técnico de Atlético Nacional

Atlético Nacional comienza una nueva era de la mano del técnico Efraín Juárez, un nombre desconocido para muchos hasta antes de ser confirmado como el nuevo entrenador del equipo ‘verdolaga’.

El estratega mexicano no tiene experiencia como director técnico en propiedad de un club, ya que solamente ha sido asistente en varios clubes internacionales, y ante las dudas de los hinchas y de la prensa, él mismo se encargó de hablar de su recorrido en el balompié, para que lo conocieran un poco más.

¿Quién es Efraín Juárez, el nuevo técnico de Atlético Nacional?

“Me fascina este reto y estoy preparado para asumirlo. Entiendo que hay muchas dudas, lo cual es normal, pero quiero decirles que en toda la experiencia que tengo, desde que hace 19 años fui campeón del mundo en 2005, hasta ahora, mi carrera no ha pasado desapercibida. Como futbolista profesional, empecé en el Barcelona y terminé en Noruega. Como entrenador, he pasado por lo mejor, comenzando en New York City, que lo lidera el grupo más grande, donde tuve la oportunidad de aprender todo tipo de metodologías, desde asesoría técnica, planificación, y coaching mental. Comenzar allí fue algo importante y una bendición en mi carrera. Luego de ser campeón en la MLS, fui a Europa varias veces para seguir preparándome, estando en clubes tan potentes y gigantes como el Standard de Lieja, y después en el mejor equipo de Bélgica, el Brujas”, contó de entrada el DT mexicano.

Luego, Efraín Juárez mostró confianza con el conocimiento que tiene en el mundo del fútbol, que ahora pondrá al servicio de Atlético Nacional.

“Estoy muy preparado, sé dónde estoy, de dónde vengo y dónde estoy parado. Como lo dice el presidente, no soy un improvisado. Entiendo que quizás nunca he liderado un proyecto de esta magnitud, pero sé lo que necesita el jugador, lo que necesita el hincha, basado en lo que he vivido. Atlético Nacional no es ajeno a esto; aquí no hay tiempos ni excusas, es un equipo que exige desde el día uno. Para mí, eso es un reto que me llena de ilusión y de vida, porque nací en una ciudad de 25 millones de personas donde también se vive con presión y estrés, y eso es algo que disfruto porque es un tema de 24 horas en este tipo de clubes”, añadió.

Acá más declaraciones de Efraín Juárez, el nuevo técnico de Nacional:

*La confianza que le dieron a Nacional

“Estoy agradecido por esta oportunidad. Primero, gracias al presidente por confiar en mí para estar al frente del club, del proyecto y del área deportiva de la institución. Han sido días bastante caóticos en todo sentido, llenos de charlas, de muchas horas hablando de fútbol, que es lo que nos gusta y apasiona. Quiero decir que estoy feliz, cumpliendo un sueño. Para mí, llegar a Nacional, que es el mejor equipo de Colombia y uno de los mejores del continente, es un sueño hecho realidad. Hoy veo la sala de prensa más que llena, y esto es Nacional, es una realidad”.

*Dejar Europa por venir a Colombia

“Dejé un sueño de estar en Europa, de dirigir en Europa, para dirigir en Sudamérica a uno de los equipos más importantes. Tengo muchas ansias y estoy agradecido, con muchas ganas de empezar. Hoy tuvimos el primer entrenamiento. Conozco a muchos del plantel; jugué con Edwin, y en esta mañana lo que más me importa es el plantel y la confianza que me tengan ellos a mí, y sé que esa confianza es plena en ellos”.