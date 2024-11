"Falcao García es una máquina de hacer goles; se le lanza a todo balón, una cosa de locos"

Cuando se habla de Falcao García , se hace referencia a uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia. Además de ser un gran ser humano, es un excelente profesional y goleador. No es casualidad que sea el máximo artillero del país y un referente en la Selección Colombia , siendo clave en Eliminatorias Sudamericanas , Copa América y Mundial. Donde estuvo, supo dejar su huella.

Lanceros, River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y, en la actualidad, Millonarios fueron testigos de su alto nivel y calidad . Pero no es una simple percepción, ya que varios de los futbolistas que compartieron con él, también lo dicen, llenando de elogios al 'Tigre'. Este es el caso de su excompañero y gran amigo, Fredy Guarín.

El nacido en Puerto Boyacá hizo parte de la nómina de los 'dragones' entre 2008 y 2012, mientras que el atacante lo hizo del 2009 al 2011. Allí, lograron una serie de títulos, con los que se ganaron los corazones de los miles de hinchas del cuadro portugués. En su palmarés con esta institución lusa, tienen dos Copas de Portugal, dos Supercopas, dos Primeira Liga y una Europa League.

Ese tiempo fue suficiente no solo para que se conocieran a la perfección, sino que se creara un vínculo para siempre. Por eso, en entrevista exclusiva con Gol Caracol, Fredy Guarín eligió a Radamel Falcao García, cuando se le preguntó por quién había sido el futbolista que más lo había sorprendido a lo largo de su carrera. Las palabras positivas y aplausos no se hicieron esperar y 'llovieron'.

Falcao García, capitán y delantero de Millonarios, en partido de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Publicidad

"'Falca' era una máquina o bueno, era no, es, porque todavía está activo y la sigue 'rompiendo'. Me acuerdo en los entrenamientos, tanto en Porto como en la Selección Colombia, que uno le tiraba un balón, el que fuera, a veces incluso un poco pasado o que medio se iba, pero no le importaba y él se tiraba de cabeza y llegaba. Era una cosa de locos para hacer goles", afirmó el exjugador.

Recordemos que gracias a su 'olfato goleador', Falcao García hizo parte del FIFA/FIFPro World XI de 2012, junto a varias estrellas del Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Allí, lo acompañaron Iker Casillas; Marcelo, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Dani Alves; Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso; Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esta distinción confirma el enorme nivel del samario.