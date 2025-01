Falcao García y Millonarios, irían en vía de arreglo: se ilusiona la hinchada azul

Aunque el martes todo parecía perdido en el tema de Falcao García y Millonarios, con la confirmación del club en que no seguiría y el video del propio ‘Tigre’ informando los motivos por los cuáles no podría continuar; ahora van pasando las horas y este tema va tomando un nuevo rumbo. Y todo apunta a que el delantero samario seguiría vestido de azul.

Se viene mencionando que un patrocinador pondría un dinero más para ayudar en el tema de los impuestos que tendría que pagar el goleador de la Selección Colombia en nuestro país y que es una suma bastante considerable y podría afectar su patrimonio.

Y en la noche de este jueves dos periodistas dieron novedades de las reuniones que se han dado entre Millonarios, Falcao García y su entorno, y que lo tienen cerca de regresar a Bogotá y ponerse a las órdenes del director técnico David González.

Falcao y su continuidad en Millonarios

Juan Felipe Cadavid se reportó con un corto pero concreto mensaje que le da ilusión a la hinchada azul, informando que “va todo muy bien”, acompañado de un tigre en emoticón.

Va todo muy bien 🐅 — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) January 24, 2025

“A esta hora cierran acuerdo Millonarios y el representante de Falcao para que continúe en Millonarios. Las partes cada vez más cerca”, fue lo escrito por el periodista César Augusto Londoño en su cuenta de ‘X’, que no tardó en tener reacciones, en especial de los hinchas de Millonarios, quienes siguen ilusionados con que el ‘Tigre’ siga y luche una vez más por ser campeón.

A esta hora cierran acuerdo Millonarios y el representante de Falcao para que continúe en Millonarios. Las partes cada vez más cerca 🔵 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 24, 2025

Las próximas horas serán clave para saber si se logra o no la continuidad de Falcao García en Millonarios, que más allá de lo deportivo o de su salario, ha sido complicado por el tema de los altos impuestos que tendría que pagar el 'Tigre' en su estadía en Colombia, algo que por supuesto ha generado problemas pensando en lo que ha conseguido monetariamente el experimentado jugador nacido en Santa Marta.

Así fue la despedida de Falcao de Millonarios

Aunque podrían estar cerca de firmar un acuerdo para que siga con la camiseta del equipo del que es hincha, hace dos días el 'Tigre' ya se había despedido del club, de sus compañeros, de los hinchas y hasta de Colombia, ya que él no vive aquí.

"Haber tenido la oportunidad de regresar a Colombia con mi familia, que mis hijos vivieran en el país donde todo inició y cumplir mi sueño de jugar en Millonarios son de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. No es fácil decirlo y mucho menos aceptarlo, pero por motivos ajenos a mi voluntad y la del Club debo despedirme, siempre hubo una gran disposición de las dos partes, pero hay temas ajenos a lo deportivo que no podemos manejar y que impidieron mi continuidad. Gracias por cumplir mi sueño y abrirme las puertas de este hermoso club, gracias a todos mis compañeros, a los directivos, gracias a todos los que hacen parte del club y gracias a la hinchada que a pesar de las adversidades siempre estuvo ahí", escribió Falcao en sus redes sociales.

De hecho, la propia Lorelei Tarón, esposa del futbolista colombiano, también se mostró afectada por el desenlace que habían tenido las negociaciones. Amanecerá y veremos, qué pasa con uno de los novelones previos al arranque de la Liga Betplay I 2025.