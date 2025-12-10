Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "De los pies de Richard Ríos brotó agua cristalina para Benfica que en Champions había sido insulso"

"De los pies de Richard Ríos brotó agua cristalina para Benfica que en Champions había sido insulso"

Así describieron en la prensa de Portugal la actuación de Richard Ríos en la Champions League. El antioqueño fue figura contra Nápoles en el Estadio da Luz, este miércoles.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Richard Ríos, jugador colombiano que milita en Benfica.
X de @SLBenfica

