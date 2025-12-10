"De los pies de Richard Ríos brotó agua cristalina para Benfica que en Champions había sido insulso"

Partido redondo para Richard Ríos en la Champions League este miércoles con Benfica: gol y asistencia en el triunfo 2-0 sobre Nápoles; su gran actuación le representó ser elegido la figura de la cancha.

Por supuesto, debido a su desempeño en el máximo torneo de clubes en Europa, en los distintos medios deportivos en Portugal no dudaron en resaltarlo, al punto de precisar que "poco a poco está justificando la inversión" que realizaron por él. Los 'encarnados' suman seis puntos en la competición de la UEFA y le apuestan el 'todo por el todo' a los 'play-offs' para estar en los octavos de final.

¿Qué dijeron en la prensa de Portugal tras actuación de Richard Ríos?

Richard Ríos fue figura con Benfica en la Champions League. X de @SLBenfica

En ese orden de ideas, se leyó en el diario 'A Bola' lo siguiente: "Cuando alguien marca un gol y asiste a otro, no hay duda de quién es el mejor jugador sobre el terreno de juego. De los pies de Richard brotaron ríos de agua cristalina que limpiaron a las estrellas de la Champions League que, para el Benfica, habían sido bastante insulsas".



El oriundo de Vegachí fue elegido por ese tabloide como el 'MVP' del juego contra Nápoles, teniendo como calificación un ocho sobre diez. "Una actuación tremenda del colombiano", describieron.

"Aún carga con una pesada carga debido a los muchos millones que costó su traspaso, pero, poco a poco, está justificando la inversión, esto después de haber sido ya el mejor jugador sobre el terreno de juego en el derbi (Spoting Lisboa). Muy intenso, como demostró durante su etapa en el Palmeiras, es quien marca el ritmo de la presión del equipo. Y cuando se desplaza hacia las bandas, su larguísima zancada causa estragos en las defensas rivales, como quedó ampliamente demostrado en el segundo gol, donde al levantar la vista vio inmediatamente dónde tenía que colocar el balón", terminaron por precisar de su actuación frente a los napolitanos.