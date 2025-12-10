Lionel Messi vendrá a jugar a Colombia; confirmado partido entre Inter Miami y Atlético Nacional

El rumor que paralizó a la capital de Antioquia, de que Lionel Messi iba a venir a jugar a Colombia, se ha convertido en una realidad oficial. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, representantes de Atlético Nacional e Inter Miami confirmaron que ambos clubes se enfrentarán en un duelo de pretemporada bautizado como 'El partido de la historia'. La cita será el próximo sábado 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, un evento que marcará el regreso y la posible despedida del astro argentino de nuestro país.

La noticia ha sacudido el ambiente deportivo nacional, no solo por la envergadura del rival, el reciente campeón de la MLS, sino porque garantiza la presencia del capitán de la selección 'albiceleste' en el césped del 'coloso de la 74'.

Lionel Messi, jugador argentino y capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS AFP

"Es un evento donde hay muchas entidades involucradas que facilitaron que se dieran las cosas, está la Alcaldía, está Nacional, está la parte del turismo, hay demasiadas entidades involucradas que todos facilitaron para que esto se diera, precisamente, porque es un precedente; o sea, eso nos abre la puerta para que sigamos haciendo eventos de este nivel y eventos de mucho más nivel, y nos da la tranquilidad a nosotros como empresarios de creer en Medellín. Por el lado del costo, ese sí es un tema digamos que no viene mucho aquí, pero lo que nosotros quisimos hacer fue invertir en la ciudad. Sabemos que esto va a traer un derroche económico gigante desde todos los puntos y eso finalmente es lo que nos interesa, que Medellín quede en el mapa, que Medellín crezca como ciudad, y eso es lo más importante", opinó uno de los promotores del duelo en el evento de presentación.

Además, habló de la inversión que se hizo para traer al Inter Miami a territorio 'cafetero'. "La inversión como tal se hizo para que sea devuelta a toda la ciudadanía, porque aquí obtiene no solamente los que estamos involucrados, también la parte informal, la parte de todos los que están directos: delegados indirectos, turismo, economía, hotelería; o sea, que al final del día a todos nos va a ir súper bien", concluyó.



Para el equipo 'verdolaga', en el plano deportivo, este amistoso servirá como la prueba definitiva de cara al inicio del año, enfrentándose a un Inter Miami que busca consolidar su dominio internacional tras su exitoso presente en la liga norteamericana.

Todo listo para el acto de presentación ⚽️ del partido de fogueo que se jugará entre #Nacional 🟢 e #InterMiami 🦩en la ciudad de #Medellín #GolCaracol 🇨🇴



📱: @juanpadeportes pic.twitter.com/1s6zBhMqNa — Gol Caracol (@GolCaracol) December 10, 2025

La última vez que 'La Pulga' pisó el Atanasio Girardot fue en junio de 2013, durante un partido benéfico. Sin embargo, esta será la primera ocasión en que enfrente a un club colombiano vistiendo la camiseta de un equipo profesional en competencia. La expectativa es máxima; se espera que la boletería, cuyos precios oscilarán entre los 400.000 y 2.000.000 de pesos, se agote en cuestión de horas una vez se habilite la preventa digital.

El pitazo inicial está programado tentativamente para las 6:00 p.m., pero la fiesta en Medellín comenzará mucho antes. La ciudad se preparará para recibir a miles de turistas y fanáticos que se aglomerarán para ver, quizás por última vez en suelo colombiano, a la leyenda viva del fútbol mundial desplegar su magia.