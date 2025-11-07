Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fredy Montero y un golazo de chilena con el Real Cartagena; ¿candidato al premio Puskas?

Fredy Montero y un golazo de chilena con el Real Cartagena; ¿candidato al premio Puskas?

Este viernes, Real Cartagena empató 2-2 con Patriotas Boyacá por la fecha 2 de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2025, sin embargo, los focos se los llevó Fredy Montero por su gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2025
Fredy Montero, delantero del Real Cartagena.
Fredy Montero, delantero del Real Cartagena.
Real Cartagena.

