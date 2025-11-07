Fredy Montero y un golazo de chilena con el Real Cartagena; ¿candidato al premio Puskas?

En el estadio La Independencia, en Tunja, Real Cartagena sacó un valioso empate 2-2 con Patriotas Boyacá, en la segunda fecha del Torneo BetPlay II-2025. La figura de la cancha fue Fredy Montero, quien se lució con un tremendo golazo.

A los 54 minutos, Álvaro Meléndez se escapó por el costado izquierdo, lanzó un centro y Fredy controló la pelota sin dejarla caer y desenfundó un remate acrobático, mandando la pelota al fondo de la red. Su tanto fue el descuento 2-1.

Más tarde, al 68', Meléndez cumplió con la ley del ex y puso el 2-2 definitivo.

Vea el gol de Fredy Montero en Patriotas vs. Real Cartagena

¡GOLAZO DE CHILENA DE FREDY MONTERO! @RealCartagena

anota el descuento con un golazo. #ELTORNEOxWIN 🔰⚽🤩 pic.twitter.com/RyBZyxgyPb — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2025