Dayro Moreno y la fiesta que tiene planeada en Manizales; reunirá a varias leyendas

El goleador histórico del fútbol colombiano, Dayro Moreno, en alianza con el reconocido productor de eventos Juan Carmona, llevará a la capital caldense un partido de exhibición que promete encender la pasión futbolera.

El encuentro, titulado 'Dayro y las Leyendas del Once Caldas', se disputará en el emblemático Estadio Palogrande el sábado 3 de enero de 2026 a las 4:00 p.m., como parte de la programación oficial de la Feria de Manizales.

Este encuentro deportivo reunirá a varias leyendas del 'blanco blanco' y algunos jugadores que se alzaron con la gloria de la Copa Libertadores en 2004. Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Alexis Henriquez y Mauricio Casierra, son algunos de los referentes caldenses que estarán en el Palogrande, en esta celebración.

La iniciativa, gestada por el propio ídolo colombiano, recibió el aval de la Secretaría del Deporte de Manizales. El jefe de esta cartera, Diego Espinosa, confirmó que la Alcaldía recibió la solicitud formal en septiembre y destacó la importancia del evento para la ciudad. “Acompañamos con entusiasmo esta iniciativa que combina deporte y espectáculo en el marco de nuestra Feria”, afirmó Espinosa.



Dayro Moreno con el Once Caldas - Foto: Once Caldas Oficial

Este partido de exhibición no solo será un homenaje a la trayectoria de Dayro Moreno y al legado del Once Caldas, sino también un regalo para los aficionados en una de las épocas más festivas de la región. Se espera que el Palogrande reciba a miles de espectadores ávidos de ver a sus ídolos de siempre y a nuevas figuras en un ambiente de fiesta y camaradería deportiva.

“Será un reencuentro con la gloria y la emoción. No solo reuniremos a grandes figuras del fútbol profesional colombiano, sino que también contaremos con la presencia de cuatro estrellas internacionales de renombre. Estamos trabajando para ofrecer a Manizales y a todo Colombia una tarde histórica”, comentó uno de los organizadores del evento.



Dayro Moreno y la ilusión para 2025

Más allá de los eventos que está realizando el delantero tolimense, Dayro Moreno también tiene la ilusión de conquistar un título con Once Caldas, tras su regreso al 'blanco blanco'. Luego de la agridulce participación en la Copa Sudamericana, el histórico artillero contará con más hambre para poder salir campeón con el equipo de sus amores.