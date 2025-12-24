Junior alista regalo de Navidad para sus hinchas; ¿cómo va la situación con Luis Fernando Muriel?

Junior de Barranquilla viene de ser campeón en la Liga Betplay y desde ya, tiene que comenzar a armar su plantel para pensar en el próximo año, donde tendrá que defender su título en el fútbol local, pero sobre todo, el gran reto será la Copa Libertadores.

La directiva del cuadro ‘tiburón’ se puso manos a la obra y ya anunció la llegada del habilidoso mediocampista Janneson Sarmiento, quien llega proveniente de Unión Magdalena, por una transferencia que fue oficializada este 24 de diciembre.

Eso sí, antes de que cierre el 2025, Fuad Char y todo el entorno gerencial del conjunto atlanticense quiere oficializar la llegada de un histórico jugador colombiano, que podría tener su retorno al fútbol colombiano, tras un largo periplo por tierras extranjeras.

Se trata de Luis Fernando Muriel, nacido en Santo Tomás, Atlántico, quien podría salir del Orlando City para reforzar la delantera de Junior. Así lo informó el medio ‘Habla Deportes’, de Barranquilla que viene siguiendo de cerca la posible transferencia.



👀 A esta hora, Junior está negociando con Orlando City para concretar la posible llegada de Luis Fernando Muriel a Junior.



👉 Informa: @JuanSalvadorB en https://t.co/VWfLm42TxV pic.twitter.com/6sxKJ3Vkd4 — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 24, 2025

Publicidad

Muriel Fruto tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el equipo de Florida y esto obligaría a negociar directamente con el equipo de la MLS por el traspaso del ariete, que ha anotado 17 goles, en 87 partidos en su paso por el balompié norteamericano.

La posible llegada de Muriel a Junior ha llenado de expectativa a toda la afición juniorista que ha visto de cerca al delantero que brilló en Italia, celebrando las actuaciones del ‘tiburón’, incluso en la reciente final del fútbol colombiano, donde se vio al futbolista con la camiseta rojiblanca.

Publicidad

Aunque Luis Fernando Muriel no ha jugado en Junior es de público conocimiento su cariño por el equipo de su región. El único antecedente del delantero en el fútbol colombiano fue en el Deportivo Cali, donde actuó entre 2009 y 2010.



Otro equipo tras Muriel

Eso sí, Junior no sería el único equipo que estaría interesado en fichar a Luis Fernando Muriel; según se ha hablado en el mercado de fichajes, Atlético Nacional podría entrar en la puja por el delantero, para poder sustituir a Alfredo Morelos, en caso de que salga del conjunto antioqueño.

