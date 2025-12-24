Jugador de la Premier League fue acusado de conducta agresiva; podría tener fuerte sanción

Cristian Romero podría recibir una suspensión prolongada tras ser acusado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) de no abandonar el campo y actuar de forma "agresiva" tras su expulsión contra el Liverpool el sábado pasado.

El capitán del Tottenham Hotspur recibió una segunda tarjeta amarilla por una patada al defensa del Liverpool, Ibrahima Konate, antes de que el árbitro John Brooks le expulsara del campo durante la derrota por 2-1.

La expulsión de Romero dejó a los Spurs con nueve hombres, ya que Xavi Simons ya había recibido una tarjeta roja por juego brusco grave en la primera parte.



El central argentino Romero había sido amonestado inicialmente por disentir tras quejarse de haber sido empujado por Hugo Ekitike cuando el delantero marcó el segundo gol del Liverpool.

La tarjeta roja a Romero significa que cumplirá una sanción de un partido, perdiéndose el partido del domingo como visitante contra su rival londinense, el Crystal Palace.

Pero ahora se enfrenta a un castigo adicional y a una sanción más larga si es declarado culpable. Tiene hasta el 2 de enero para responder a la acusación del miércoles.

Los Spurs viajan a Brentford el día de Año Nuevo antes de recibir al Sunderland el 4 de enero y visitar al Bournemouth tres días después.

"Se alega que Romero actuó de forma indebida al no abandonar el terreno de juego inmediatamente y/o comportarse de forma agresiva y/o conflictiva con el árbitro del partido tras ser expulsado en el minuto 93", declaró la FA en un comunicado.

Cristian 'Cuti' Romero fue expulsado frente al Liverpool en la última fecha de Premier League Foto: AFP

Romero entró al partido con siete tarjetas amarillas en la Premier League esta temporada y el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, acusó a Brooks de incumplir con su deber al expulsar al defensa del campo.

"Hay un error garrafal de John en el campo", dijo Frank.

"Dos manos en la espalda de Ekitike. No entiendo cómo no lo vio. Bueno, por suerte tenemos el VAR, así que te rescatan cuando lo necesitas, cosa que no hicieron. Ese fue el segundo error".

El técnico danés añadió: "Creo que si volvemos a ese (segundo gol del Liverpool) y el árbitro hizo su trabajo, entonces no habría sido la primera amarilla (para Romero). ¿Es justo decirlo?

"Tengo un jugador extremadamente apasionado, y si tienes un jugador apasionado, a veces necesitas ir a la línea".

La derrota dejó a los Spurs en un modesto 14.º puesto de la tabla y aumentó la presión sobre Frank, quien tomó el mando tras el despido de Ange Postecoglou en junio.