Pablo Repetto y la ilusión de brillar en Santa Fe: "A otros uruguayos les ha ido bien"

Independiente Santa Fe ya inició la planeación de la temporada 2026. El conjunto rojo de la capital anunció luego de su eliminación de la Liga BetPlay 2025-II la contratación del entrenador Pablo Repetto, que pasó por Atlético Nacional, y que desde ya trabaja en la confección de la nómina de su nuevo equipo en el fútbol colombiano.

En charla con el programa 'VBAR' de 'Caracol Radio', el uruguayo mencionó cómo se dio su llegada al 'cardenal', con el que tendrá como máximo objetivo realizar una buena campaña en Copa Libertadores. "Tuvimos un tiempo hablando, hablando de fútbol, y después, bueno, sobre el final de todas esas charlas de proyectos, se dio un acuerdo económico, y bueno, hoy en la etapa de armar el equipo. Ha habido unas cuantas bajas, estamos evaluando las altas, y estamos en ese proceso, previo al comienzo del año y de todo lo que se nos viene en la temporada 26", inició diciendo.

Posteriormente, se refirió al éxito que han tenido los entrenadores de su país en Santa Fe y que hacen que su exigencia sea mayor. "Hay una historia de entrenadores prestigiosos de Uruguay, todos de gran nivel. Los conozco a todos, incluso seguí la campaña del 2015, cuando estaba Gerardo Peluso. Así que bueno, eso hace que sea una responsabilidad mayor. Como se dice en el fútbol, la barra está alta y bueno, ojalá que podamos estar a la altura, no es fácil, no es fácil, pero bueno, apuntamos a eso, ese es el objetivo que nos trazamos con los directivos, con el presidente, con los jugadores y es un objetivo, un sueño que tenemos también, como lo tienen los hinchas también, de lograr lo máximo con el equipo", agregó.



Pablo Repetto, nuevo director técnico de Independiente Santa Fe Twitter de Santa Fe

Por otro lado, el timonel de 51 años mencionó la salida de dos de los extranjeros con los que contaba en la nómina, "con Joaquín Sosa y con Marcelo Meli hablamos con ellos, que no, que no íbamos a contar con ellos. También viendo un poco el tema del cupo de extranjeros, que necesitamos, también quizá en otras posiciones encontrar esos jugadores, ese cupo para esas posiciones y no, no van a continuar".

Sobre los fichajes que piensa traer para el club, el DT mencionó el nombre del primer jugador que llegará: Franco Fagúndez. "Está todo acordado, es un jugador uruguayo, yo lo dirigí en Nacional de Uruguay, después él viene de Santos Laguna, quizá el presente no es el mejor porque no ha jugado el último tiempo en Santos, pero es un jugador joven, que creemos que en la medida que esté a la altura de lo que fue en su momento, va a ser un jugador muy importante para el club".

Franco Fagúndez será el primer refuerzo de Santa Fe Foto: AFP

Finalmente, Repetto dio a entender que los jugadores que vendrán a Santa Fe serán para reemplazar a los que ya se fueron. "Si bien puede haber alguna variable con respecto a alguna posición, pero en líneas generales, de acuerdo a las bajas, van a estar las altas, y si se fue un centro delantero, va a ser un centro delantero. Y así, prácticamente, las posiciones que tuvimos bajas van a haber altas. Ahí va a ser un lateral, un zaguero, y así, en casi todas las posiciones". "Nosotros cuando armamos el plantel, lo que buscamos primero, la necesidad de buscar jugadores que estén a la altura del club y principalmente colombianos, estén en el medio local o en el exterior, que estén a la altura del equipo y en el caso que veamos que hay jugadores que de repente, posiciones que vemos que no vemos jugadores que estén a la altura del club, ahí tenemos que salir a buscar afuera. A mí, preferentemente, me gustaría que fueran lo menos posible extranjeros", sentenció.