Fuertes sanciones para Nacional y Medellín, por pelea en clásico paisa; multas millonarias

El pasado jueves 4 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y ATLÉTICO Nacional se enfrentaron por la quinta jornada del cuadrangular A en las finales del fútbol colombiano.

Aquel compromiso, lo ganó el conjunto ‘verdolaga’ por 2-1, con anotaciones de Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo. No obstante, al final del encuentro, hubo polémica situación que fue motivo de tarjetas rojas, sanciones y más.

Y es que, con Matheus Uribe y Washington Aguerre como principales protagonistas, finalizado el partido se armó una pelea, en la que hubo empujones, patadas y agravios por parte y parte.

Evidentemente, esto no lo iba a dejar pasar por alto la Dimayor, que hace unos minutos sacó el listado de sanciones y multas millonarias, que tanto jugadores como club deben pagar por infringir las normas del fútbol colombiano.



¿Qué sanciones debe pagar Atlético Nacional?

Según lo reveló la Dimayor, el cuadro ‘verdolaga’ debe pagar un total de 1’423.000 millones de pesos colombianos, ya que, en el pasado duelo frente a Medellín, tuvo un saldo de seis amarillas dentro del mismo partido; hecho que es castigable y sancionatorio para el máximo organismo del fútbol colombiano.



Sumado a eso, se adjuntó el nombre del jugador, la causa de la sanción y el valor a pagar por la conducta mostrada frente al ‘poderoso’.

Publicidad

Harlen Castillo: tiene dos fechas de suspensión y deberá pagar 616.850 pesos colombianos, tras recibir la roja frente a Independiente Medellín, en la fecha 5 del grupo A; esto, por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d), del Código Disciplinario Único de la FCF.

Matheus Uribe: tiene dos fechas de suspensión y deberá pagar 616.850 pesos colombianos, tras recibir la roja frente a Independiente Medellín, en la fecha 5 del grupo A; esto, por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d), del Código Disciplinario Único de la FCF.

Publicidad

Alfredo Morelos: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Independiente Medellín, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Camilo Cándido: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Independiente Medellín, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

William Tesillo: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Independiente Medellín, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Simón García: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Independiente Medellín, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Publicidad

César Haydar: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Independiente Medellín, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Facundo Batista: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Independiente Medellín, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Publicidad

¿Qué sanciones debe pagar Independiente Medellín?

Según lo reveló la Dimayor, el cuadro ‘poderoso’, al igual que Nacional, deberá pagar una multa de 1’423.500 millones de pesos, por recibir siete amarillas en un mismo partido. Sumado a eso, también varios de sus futbolistas sí sufrieron sanciones y multas.

Washington Aguerre: tiene dos fechas de suspensión y deberá pagar 616.850 pesos colombianos, tras recibir la roja frente a Atlético Nacional, en la fecha 5 del grupo A; esto, por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d), del Código Disciplinario Único de la FCF.

Leyser Chaverra: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Atlético Nacional, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Publicidad

Kevin Mantilla: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Atlético Nacional, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Baldomero Perlaza: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Atlético Nacional, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Publicidad

*No podrá jugar el último encuentro frente a Junior por acumulación de tarjetas amarillas.

Francisco Fydriszewski: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Atlético Nacional, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Brayan León: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Atlético Nacional, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Daniel Londoño: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Atlético Nacional, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.

Publicidad

*No podrá jugar el último encuentro frente a Junior por acumulación de tarjetas amarillas.

Esneyder Mena: deberá pagar 284.700 pesos colombianos, por recibir tarjeta amarilla frente a Atlético Nacional, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A, en los cuadrangulares finales.