Calendario completo, horarios de los partidos y sedes para el Mundial 2026; agéndese

Este sábado 6 de diciembre se reveló el calendario completo del Mundial 2026, además de los horarios y las sedes. Dicho evento fue precedido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado de figuras del fútbol mundial como Ronaldo Názario y Toti. Así las cosas, la Selección Colombia y los demas combinados participantes conocieron el lugar de su debut en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.
México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México (15:00 horas de EE.UU.)
Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara (22:00 horas de EE.UU.)
Viernes, 12 de junio 2026
Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium (15:00 horas de EE.UU.)
Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium (21:00 horas de EE.UU.)
Sábado, 13 de junio 2026
Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium (18:00 hora de EE.UU.)
Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver (00:00 hora de EE.UU.)
Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium (21:00 horas de EE.UU.)
Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium (15:00 horas de EE.UU.)
Domingo, 14 de junio 2026
Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium (13:00 horas de EE.UU.)
Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium (19:00 horas de EE.UU.)
Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium (16:00 horas de EE.UU.)
Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey (22:00 horas de EE.UU.)
Lunes, 15 de junio 2026
España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium (12:00 horas de EE.UU.)
Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium (18:00 horas de EE.UU.)
Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium (15:00 horas de EE.UU.)
Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium (21:00 horas de EE.UU.)
Martes, 16 de junio 2026
Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium (15:00 horas de EE.UU.)
Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium (18:00 horas de EE.UU.)
Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium (21:00 horas de EE.UU.)
Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium (0:00 horas de EE.UU.)
Miércoles, 17 de junio 2026
Publicidad
Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium (16:00 horas de EE.UU.) Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium (19:00 horas de EE.UU.) Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium (13:00 horas de EE.UU.) Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México (22:00 horas de EE.UU.)
Jueves, 18 de junio 2026
Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium (12:00 horas de EE.UU.)
Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium (15:00 horas de EE.UU.)
Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver (18:00 horas de EE.UU.)
México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara (21:00 horas de EE.UU.)
Viernes, 19 de junio 2026
Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium (21:00 horas de EE.UU.)
Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium (18:00 horas de EE.UU.)
Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium (00:00 horas de EE.UU.)
Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium (15:00 horas de EE.UU.)
Sábado, 20 de junio 2026
Publicidad
Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
Curazao vs. Ecuador – Grupo E - Kansas City Stadium
Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
Japón vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium
Cabo Verde vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium
Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
Egipto vs. Nueva Zelanda – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium
Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
Croacia vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
Repechaje 1 vs. Colombia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
Publicidad
Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Publicidad
Viernes, 26 de junio 2026
Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium
Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver
Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio 2026
Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium