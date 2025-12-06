Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: día, hora y sede de los partidos

Todo está listo. La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo y con sus principales figuras, Luis Díaz y James Rodríguez, ya sabe cuándo y dónde jugará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Y es que este sábado 6 de diciembre, en medio de un evento con varias estrellas del fútbol, la FIFA dio a conocer el calendario completo de la cita orbital, que se disputará entre junio y julio.

Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Selección Colombia (Fecha 1)

Día: miércoles 17 de junio.

Hora: 10:00 p.m.

Ciudad: Ciudad de México.

Estadio: Azteca.

Selección Colombia vs. ganador del repechaje (Jamaica / República de Congo / Nueva Caledonia) (Fecha 2)

Día: martes 23 de junio.

Hora: 10:00 p.m.

Ciudad: Guadalajara.

Estadio: Guadalajara.



Selección Colombia vs. Portugal (Fecha 3)

Día: sábado 27 de junio.

Hora: 7:30 p.m.

Ciudad: Miami.

Estadio: Hard Rock.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, celebra un gol en Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Cómo clasificó la Selección Colombia al Mundial 2026?

Teniendo en cuenta que habrá más selecciones en la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, aumentaron los cupos para la Conmebol. Las seis mejores clasificaban de manera directa, mientras que la séptima iba al repechaje, y solo tres decían 'adiós' y quedaban eliminadas. Así las cosas, quienes se aseguraron fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

La escuadra que disputará la repesca será Bolivia, en una llave donde también están Surinám e Irak, con el mismo sueño. Ahora, sobre la Selección Colombia y su camino en Eliminatorias, finalizó de tercera, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y tan solo cuatro derrotas. Allí, su diferencia de gol fue +10, tras marcar 28 anotaciones y recibir 18, a lo largo de las 18 jornadas.