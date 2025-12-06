Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: día, hora y sede de los partidos

Publicidad
Todo está listo. La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo y con sus principales figuras, Luis Díaz y James Rodríguez, ya sabe cuándo y dónde jugará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Y es que este sábado 6 de diciembre, en medio de un evento con varias estrellas del fútbol, la FIFA dio a conocer el calendario completo de la cita orbital, que se disputará entre junio y julio.
Uzbekistán vs. Selección Colombia (Fecha 1)
Día: miércoles 17 de junio.
Hora: 10:00 p.m.
Ciudad: Ciudad de México.
Estadio: Azteca.
Selección Colombia vs. ganador del repechaje (Jamaica / República de Congo / Nueva Caledonia) (Fecha 2)
Día: martes 23 de junio.
Hora: 10:00 p.m.
Ciudad: Guadalajara.
Estadio: Guadalajara.
Selección Colombia vs. Portugal (Fecha 3)
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 7:30 p.m.
Ciudad: Miami.
Estadio: Hard Rock.
Teniendo en cuenta que habrá más selecciones en la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, aumentaron los cupos para la Conmebol. Las seis mejores clasificaban de manera directa, mientras que la séptima iba al repechaje, y solo tres decían 'adiós' y quedaban eliminadas. Así las cosas, quienes se aseguraron fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
La escuadra que disputará la repesca será Bolivia, en una llave donde también están Surinám e Irak, con el mismo sueño. Ahora, sobre la Selección Colombia y su camino en Eliminatorias, finalizó de tercera, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y tan solo cuatro derrotas. Allí, su diferencia de gol fue +10, tras marcar 28 anotaciones y recibir 18, a lo largo de las 18 jornadas.
