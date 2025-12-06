Mundial 2026: calendario de la Selección de Brasil en el grupo C; sedes, fechas y horarios

La selección brasileña del italiano Carlo Ancelotti conoció este viernes en el Kennedy Center de Washington a las tres rivales que deberá enfrentar en fase de grupos de la próxima Copa del Mundo, de cara a quedarse con el ansiado hexacampeonato: Marruecos, Haití y Escocia.

La pentacampeona del mundo encabezará el grupo C, que disputará sus partidos en Estados Unidos, en las sedes de Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami.

Brasil, la única en participar de todas las ediciones del torneo, mantiene un escueto historial con la selección marroquí, una de las promesas de la próxima cita mundialista, que viene de ser semifinalista en el Mundial de Catar y de quedarse con el Mundial sub-20 en Chile, tras vencer por 0-2 a Argentina.

Así formó la Selección de Brasil en el duelo preparatorio contra Túnez. AFP

Marruecos, que ganó los ocho partidos de su grupo de las eliminatorias africanas, fue la primera selección de la confederación en clasificarse para la próxima Copa, que será su séptima participación general y su tercera clasificación consecutiva.



En instancias de competición, ambas midieron fuerzas durante la fase de grupos del Mundial de Francia en 1998, que resultó con una victoria sudamericana por 3-0.

Publicidad

Sin embargo, en marzo de 2023, Brasil, bajo dirección interina del entonces seleccionador Ramón "Mano" Menezes, cayó ante Marruecos por 2-1 en el primer amistoso después del Mundial de 2022.

Su segunda rival, la selección haitiana, volverá a jugar un Mundial después de 52 años, siendo su única participación durante el torneo de 1974 en Alemania Occidental.

Publicidad

Clasificó luego de quedar primero en el grupo C de la Concacaf por encima de Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

El encuentro más significativo entre ambos equipos fue un amistoso en agosto de 2004, organizado en Puerto Príncipe para apoyar la misión de paz de la ONU liderada por Brasil, que quedó en la historia como "el Juego de la Paz".

Estrellas brasileñas como Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho y Ronaldo viajaron y ganaron por 0-6, en un duelo que excedió el aspecto deportivo en un momento de conflicto en Haití.

Su último rival, Escocia, disputó un total de ocho mundiales, aunque nunca pudo superar la primera ronda, y es el seleccionado que jugó más Copas del Mundo sin conseguir ese objetivo.

Publicidad

En instancia de Copa del Mundo se cruzaron cuatro veces en fase de grupos y Brasil mantuvo el invicto, siendo la última vez hace 27 años, en 1998.

Calendario y fixture del grupo C, en la Copa del Mundo 2026. Foto: Gol Caracol.

Ancelotti, que asumió el cargo en mayo, brindará este viernes una conferencia de prensa en la que analizará a sus adversarios, a la espera de que este sábado la FIFA anuncie el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

Publicidad

Bajo garras del italiano, la Canarinha consumó su clasificación al Mundial en quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas.

Con Ancelotti, Brasil suma cuatro victorias (sobre Paraguay, Chile, Corea del Sur y Senegal), dos empates (con Ecuador y Túnez) y dos derrotas (ante Bolivia y Japón).



Sedes, fechas y horarios de los duelos de Brasil para la Copa del Mundo 2026

Después de realizado el sorteo del grupos, en el que la 'canarinha' quedó instalada en el grupo C; la FIFA también anunció las sedes, horarios y fixture de los partidos en esta primera ronda.

En el caso de Brasil, el primer partido lo disputarán frente a Marruecos, el 13 de junio de 2026 a las 6:00 p.m. (hora local), en Nueva York.

Para la segunda jornada, la 'verdeamarela' se verá las caras con Haiti el 19 de junio, a las 9:00 p.m. (hora local), en Philadelphia.

Publicidad

La tercera y última jornada, Brasil jugará con Escocia el 24 de junio a las 6:00 p.m. (hora local), en Miami.