¿Cuándo y dónde se jugará Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026?

Siguen las noticias para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. El pasado viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy, de Washington, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, donde la 'tricolor' cayó en la zona K, junto a Uzbekistán, Portugal y quien se imponga en uno de los repechajes intercontinentales. Allí, Jamaica, Nueva Caledonia o República del Congo podrían llegar al grupo.

Ahora, este sábado 6 de diciembre y en medio de un evento con varias figuras del fútbol, la FIFA dio a conocer el calendario completo de la cita orbital. Razón por la que las selecciones que participan ya saben los días, horarios, sedes y estadios donde disputarán cada uno de los tres partidos que componen la primera ronda del certamen y, por supuesto, el equipo 'cafetero' tomó nota de los detalles.

El debut será frente a Uzbeksitán, el miércoles 17 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Azteca, de Ciudad de México. Posteriormente, medirá fuerzas con el vencedor del repechaje, en un juego programado para el martes 23 de junio, también a las 9:30 p.m. (hora de Colombia), pero en el estadio Akron, de Guadalajara. De esa manera, esas dos salidas serán en territorio manito.

Por último y el compromiso que se lleva todas las miradas, por enfrentar a Cristiano Ronaldo y compañía, la Selección Colombia jugará con Portugal, por la fecha 3 del grupo K. Este partido será el sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Hard Rock, de Miami. Por eso, desde ya, Néstor Lorenzo y demás integrantes del cuerpo técnico tomaron nota de cómo se organizarán.



¿Cuándo y dónde será Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026?

Día: sábado 27 de junio.

Hora: 6:30 p.m.

Ciudad: Miami.

Estadio: Hard Rock.