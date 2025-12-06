Síguenos en:
¿Cuándo y dónde se jugará Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026?

¿Cuándo y dónde se jugará Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026?

La FIFA dio a conocer el calendario completo de la cita orbital y ya se sabe el día, hora y estadio del partido estelar de la Selección Colombia en la fase de grupos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
Cristiano Ronaldo, de Portugal, y James Rodríguez, de la Selección Colombia, se enfrentarán en la fecha 3 del Mundial 2026
AFP

