Gerardo Pelusso: "A este Santa Fe lo veo bien porque juega a ganar; siempre los sigo de cerca"

Este viernes, Gerardo Pelusso fue uno de los invitados especiales en la práctica de Independiente Santa Fe, previo al duelo contra Atlético Nacional por la Liga Betplay I -2024. Y ante los medios de comunicación, el estratega uruguayo otorgó un par de palabras, analizando el presente del cuadro ‘cardenal’.

Cabe destacar que Pelusso es un ícono viviente de la institución ‘albirroja’, pues fue el gestor del título obtenido en 2015 por la Copa Sudamericana. Junto a Pablo Peirano, quien actualmente es el entrenador de Santa Fe, lograron aquella gesta que será recordada por toda la historia.

Ahora, desde percepciones y lugares diferentes, el estratega ‘charrúa’ dejó ver su gran aprecio por la institución y su actualidad en esta Liga Betplay I-2024: “Yo veo bien al equipo, veo todos sus partidos, Santa fe siempre lo he seguido, en la época que dirigía no era tan fácil, pero ahora que ya no dirijo, Santa Fe es uno de los equipos que sigo y más teniendo a Pablo Peirano y todos mis compañeros al frente del equipo”.

“Yo veo a este como un proceso favorable; la temporada anterior no había sido tan buena, pero pienso que la llegada de Peirano faltando cinco o seis fechas fue favorable, teniendo en cuenta que él vio cómo estaba el plantel, cuáles eran las necesidades para mejorarlo y en el periodo de pases evidentemente se armó el plantel”, agregó Gerardo Pelusso en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

*Otras declaraciones de Gerardo Pelusso:

La llegada de Daniel Torres...

“Con Daniel nos pasó una cosa curiosa a nosotros, porque llegamos a mitad del 2015, pero él se fue para el Medellín y no pudimos disfrutarlo, vino ahora en esta etapa, ya maduro, pero es un líder”.

“Daniel, junto a Hugo Rodallega, son líderes. Ellos son los primeros que entrenan, los primeros que llegan, los que más se cuidan, los que más corren en los partidos, entonces el resto ya todos sabemos qué hacer, todo eso es positivo y veo bien al equipo”.

Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe

¿Cómo analiza el presente de Santa Fe?

“Me gusta el equipo porque es un equipo que quiere ganar, porque encima de los sistemas de juego, que se sabe que ha jugado con cuatro atrás, con tres zagueros, carrileros; cuando juega el equipo juega a ganar y cuando tiene que defender, defiende, desde un saque de banda se ve que quiere hacer el gol y a mí me gustan los equipos que van para adelante”.