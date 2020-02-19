Síguenos en:
Gerardo Pelusso

Gerardo Pelusso

  Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
    Independiente Santa Fe festejando el título de la Copa Sudamericana 2015.
    Foto: Colprensa.
    Exclusivo
    Fútbol Colombiano

    Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana; especial por los diez años del título continental

    El cuadro 'cardenal' festeja diez años desde aquel título de la Copa Sudamericana, obtenido frente a Huracán desde la tanda de penaltis, en el estadio El Campín.

  Gerardo Pelusso y Omar Pérez se coronaron campeones de la Copa Sudamericana 2015.
    Gerardo Pelusso y Omar Pérez se coronaron campeones de la Copa Sudamericana 2015.
    Foto: AFP.
    Exclusivo
    Gol Caracol

    Gerardo Pelusso y toda la verdad sobre el 'cruce' con Omar Pérez, en Santa Fe; "nunca fuimos amigos"

    El estratega uruguayo se confesó y, narrando a detalle cómo fue la situación con el argentino, Pelusso aclaró varios rumores, a diez años de aquella Sudamericana con Santa Fe.

  Luis Quiñones en duelo con Independiente Santa Fe, durante la Copa Sudamericana de 2015.
    Luis Quiñones en duelo con Independiente Santa Fe, durante la Copa Sudamericana de 2015.
    Foto: AFP.
    Exclusivo
    Gol Caracol

    "Luis Quiñones era un peligro, en Santa Fe se desapareció; pidió perdón cuando se cansó de farrear"

    A diez años del histórico título logrado por Santa Fe en la Copa Sudamericana, el DT Gerardo Pelusso recordó el episodio con Quiñones, a quien echó del equipo por indisciplina.

  Gerardo Pelusso, exdirector técnico de Independiente Santa Fe
    Gerardo Pelusso, exdirector técnico de Independiente Santa Fe
    Foto: Santa Fe
    Fútbol Colombiano

    Gerardo Pelusso y el emotivo homenaje que recibió con un estadio El Campín 'pintado de rojo'

    Los hinchas no olvidan lo hecho por Gerardo Pelusso y en la previa del partido Santa Fe vs. Nacional, el uruguayo fue homenajeado por la gran cantidad de fanáticos que se encontraban en El Campín.

  Gerardo Pelusso, técnico uruguayo que pasó por el banquillo de Independiente Santa Fe.
    Gerardo Pelusso, técnico uruguayo que pasó por el banquillo de Independiente Santa Fe.
    Foto: Colprensa.
    Fútbol Colombiano

    Gerardo Pelusso: "A este Santa Fe lo veo bien porque juega a ganar; siempre los sigo de cerca"

    Gerardo Pelusso analizó el presente del cuadro 'cardenal', a solo horas de enfrentar a Atlético Nacional. El uruguayo afirmó que siempre sigue a Santa Fe y ve sus partidos.

  Santa Fe se enfrenta este sábado a Nacional por la Liga I-2024 del fútbol colombiano.
    Santa Fe se enfrenta este sábado a Nacional por la Liga I-2024 del fútbol colombiano.
    @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    Santa Fe recibió a un ilustre visitante antes de enfrentar a Nacional, en El Campín

    Santa Fe recibe este sábado a Nacional en el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay I-2024, pero antes de que ruede el balón, el 'cardenal' tuvo una grata visita en su entrenamiento.

  Gerardo Pelusso, técnico de Independiente Santa Fe
    Gerardo Pelusso, técnico de Independiente Santa Fe -
    Getty Images
    Fútbol Colombiano

    Independiente Santa Fe recordó al legendario entrenador Gerardo Pelusso en su cumpleaños

    Los 'leones' felicitaron en redes sociales al director técnico con el que fueron campeones de la Copa Sudamericana 2015.

  Tabarez considera a Brasil como el mejor equipo de las Eliminatorias.
    Tabarez considera a Brasil como el mejor equipo de las Eliminatorias. Colprensa.
    Gol Caracol

    Gerardo Pelusso: “En el proceso de Tabárez en Uruguay se ganó en seriedad, en comportamiento”

    El exentrenador habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre la noticia del despido de Óscar Washington Tabárez, del combinado ‘charrúa’.

  Gerardo Pelusso.
    Gerardo Pelusso. GETTY IMAGES
    Colombianos en el exterior

    Gerardo Pelusso señaló que a James Rodríguez no le afectará el "rendimiento" en el fútbol catarí

    El exentrenador uruguayo, quien dirigió en ese país, habló de lo que le espera al volante colombiano en Al-Rayyan, su nuevo equipo.

  Colombia contra Uruguay
    Colombia contra Uruguay
    Getty Images
    Gol Caracol

    "Para el partido entre Colombia y Uruguay, no hay favorito; son selecciones poderosas"

    Estas declaraciones las concedió por el extécnico Gerardo Pelusso, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este martes 29 de junio.

