Gritos y reclamos de César Farías, DT de Junior, a periodista; "es algo inusual lo que pasa"

Hace pocos minutos se presentó un controversial hecho al final de la rueda de prensa concedida por César Farías, entrenador de Junior de Barranquilla, quien se paró de la mesa principal y de inmediato se fue a buscar para encarar a un periodista.

El técnico venezolano se movió en el salón al lugar en el que estaba el comunicador José Hugo Illera y comenzó con una serie de reclamos, que con el paso de los minutos fue subiendo de tono de parte del timonel. En los videos que circulan en redes se alcanza a entender que Farías pidió respeto e indicó que se le estaba echando a la gente en su contra.

"Yo te he respetado, desde que yo llegué aquí me quieres exponer delante de la gente. Yo soy entrenador de fútbol, no tengo que ver con eso", le dijo Farías a Illera inicialmente.

Cabe indicar que en los videos que se han conocido recientemente se ve al profesional extranjero manoteando y bastante contrariado, mientras que los demás periodistas quedaron

