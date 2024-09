Hernán Torres: "El Deportivo Cali debe mejorar sí o sí, porque el tiempo se acaba"

Tras el partido por la fecha 10 de la Liga BetPlay que terminó en goleada 4-1 de Once Caldas al Deportivo Cali, Hernán Torres, DT del cuadro 'azucarero', analizó la situación actual de su equipo, además del partido.

"Estuvimos muy ansiosos, y eso fue lo que nos costó en varias secciones del partido contra Once Caldas, que tiene jugadores desequilibrantes, como Dayro Moreno, quien encontró dos goles en el área, su hábitat natural para definir. Me parece que Once Caldas hizo un muy buen trabajo y justificó lo que está haciendo en la liga actualmente", fue su explicación a lo hecho por su plantel de jugadores en juego en el estadio Palogrande.

Tras ello, justificó lo que ha hecho en el Cali, pese a los malos resultados que sostiene el cuadro vallecaucano, actualmente. "Lo que yo he tratado de hacer es compaginar el talento humano con una idea de juego compacta, como se mostró en algunos momentos del partido. Hubo momentos en los que el equipo estuvo compacto, con un bloque corto, que era la idea, en lugar de tener un bloque largo como en algunos partidos anteriores", justificó el estratega.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Once Caldas Foto: Colprensa

Más declaraciones de Hernán Torres:

¿Qué está haciendo el Deportivo Cali para salir de la situación del descenso?

"Este equipo está trabajando para formar un buen trabajo en equipo, con una idea de juego que los jugadores conocen y aplican. Eso se refleja en los entrenamientos, aunque en los partidos algunas veces se logra y otras no. Es el resultado de un esfuerzo y de un equipo humano comprometido".

¿Qué opina de la actitud de la hinchada del Cali en los últimos partidos?

"Cuando un equipo pasa por una situación difícil como la nuestra, la hinchada tiende a desesperarse y angustiarse. Ahora nos toca trabajar, confiar y conseguir resultados. Quedan 10 partidos, y tenemos uno aplazado. Debemos mejorar sí o sí, porque el tiempo se acaba y los partidos también. Como bien mencionas, hay que reevaluar, analizar y enderezar el camino, algo que hemos intentado en estas nueve fechas que ya hemos jugado".

¿Qué ha hecho Hernán Torres para mejorar la situación del Deportivo Cali?

"Yo lo he entregado todo. He puesto todo lo que sé al servicio del Cali, le he dado todo y he trabajado muy duro. El grupo también ha trabajado muy duro. Si yo me quejara del grupo, sería un inconsciente e injusto, porque ellos entrenan muy bien durante la semana. Eso me da una satisfacción y alegría. No puedo decir que no trabajan o que no tienen actitud, porque la actitud está y existe. Sin embargo, no he podido solidificar una defensa en estas nueve fechas. Tengo que lograr consolidar una línea defensiva firme y sólida, y eso es lo que estoy intentando: darle competencia, darle ritmo. Pero lo que pasa es que el Cali no puede esperar, y eso conlleva partidos y dificultades, como las que estamos enfrentando ahora, mientras intento consolidar una defensa que aún no encuentro".

Hernán Torres no ha encontrado el equipo ideal para sacar al Cali de su complicada situación.

"Llevamos nueve fechas y es cierto que no he encontrado el equipo aún. Esa es la verdad, y estoy luchando para encontrar un equipo que nos saque de esta situación difícil que estamos viviendo".