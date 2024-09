Hernán Torres habló de su continuidad en el Cali, tras perder 1-0 con Fortaleza en Copa

Tras la caída 1-0 en juego por los octavos de final de la Copa Colombia contra Fortaleza; Hernán Torres, director técnico del Deportivo Cali, habló de su continuidad en el conjunto 'azucarero', además de mandarle un especial mensaje a la hinchada del club en momentos de turbulencia.

Así las cosas, en primera instancia, al ser preguntado sobre si seguirá siendo entrenador del verde del Valle del Cauca respondió : "Yo no he dicho nada al respecto. Si él lo mencionó, el presidente tomará las acciones correspondientes. Lo único que he hecho es trabajar y seguir trabajando. Pero estamos a disposición de la decisión del comité ejecutivo", fue lo que dijo Torres en rueda de prensa.

Tras ello, le mandó un sentido mensaje al hincha, asegurando que él está haciendo todo lo posible para sacar al equipo de esta mala racha de partidos que ahora también parece prolongarse a la Copa BetPlay 2024. "El hincha tiene la razón en todo lo que exige o pide. ¿Qué se le puede decir al hincha cuando su equipo no gana y sigue perdiendo? Nosotros bregamos por trabajar cada día con convicción y seguridad, pero lastimosamente estamos en esa racha en la que se trabaja, pero no se logran los resultados. Llevo tres meses en el equipo, y aunque se ha ejecutado el trabajo, no se ha mostrado en los resultados", declaró.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Fortaleza Foto: Colprensa

Más declaraciones de Hernán Torres

Su análisis del partido contra Fortaleza...

"Siempre en cada partido recibimos gol, y desde hace tiempo buscamos mantener el arco en cero. Estábamos bien, pero faltando cinco minutos nos arruinaron el plan perfecto. Le dimos espacio a un equipo que juega de memoria, por eso tratamos de hacer un bloque defensivo. Siento que el partido estaba bien llevado, equilibrado, pero la pelota quieta tiene este tipo de cosas que pueden desequilibrar".

Su perspectiva del mal momento del Deportivo Cali

"En mi experiencia como técnico, siempre pensé que el trabajo salva a uno, y por eso no he dejado de trabajar, ni mi grupo tampoco. Hemos trabajado y luchado. Ustedes han visto que hemos cambiado todo, pero estos son momentos de dificultad que pasamos. Intentamos por todos los medios, y cuando me llamaron, sabía que sería difícil. Y sigue siendo difícil. Lo único que puedo seguir prometiendo es trabajo y más trabajo. El equipo no se ha rendido, como lo demostró hoy".

Un mensaje para el futuro...

"En lo táctico y estratégico no hemos ahorrado ni una gota de sudor para cambiar esta historia, pero no se han dado las cosas. Ahora, lo que nos queda es persistir".