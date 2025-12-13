Hincha invadió la cancha en la final entre Nacional vs. Medellín; se tuvo que parar el partido

Este sábado 12 de diciembre, Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa BetPlay 2025.

Y es que, más allá de los roces, acciones de juego y emociones que tuvo el compromiso; durante el complemento hubo una acción que acaparó la atención de propios y extraños. Tanto, que tuvo que pararse el encuentro por un par de segundos, mientras la seguridad se encargaba de la situación.

⌚ 69' Nacional | 0-0 | Medellín



Invasión del terreno de un hincha del equipo rival. #VamosMedellín 🔴🔵✊🏻 — DIM (@DIM_Oficial) December 13, 2025

A eso de los 69 minutos de partido, un hincha de Nacional saltó a la grama del estadio Atanasio Girardot, corriendo por toda la cancha durante el partido. Evidentemente, el juez central tuvo que invalidar la acción que se disputaba en el momento.



El aficionado fue a buscar a Washington Aguerre, a quien le dijo varias cosas. Sin embargo, pocos segundos pasaron para que la seguridad sacara al hincha del campo, dándole paso al árbitro para que pueda continuar con el encuentro.

Al final, la pelota volvió a rodar y el juego siguió su transcurso.