Hugo Rodallega y el mensaje a Falcao García, en redes, tras 'picante' clásico capitalino

Solo horas después de finalizado el clásico capitalino, entre Millonarios y Santa Fe, Hugo Rodallega realizó una especial publicación en su cuenta de ‘X’, que tiene todo que ver con Falcao García.

Y es que, después del ‘picante’ duelo, que terminó en una pelea que llegó hasta los camerinos, el goleador del equipo ‘cardenal’ subió una fotografía, que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Se trata de una captura en la que, durante el acto protocolario previo al compromiso, en el que Rodallega y Falcao se dieron la mano. “Historias”, fue lo que citó el atacante rojo, haciendo honor y homenaje a lo que fue aquel momento.

Cabe destacar que tanto Hugo como Radamel se conocen muy bien y de años atrás, pues ambos compartieron en procesos de Selección Colombia, donde vistieron los colores de la ‘tricolor’ en clasificatorias rumbo al Mundial.

Además, durante su época, fueron grandes exponentes y representantes colombianos en el fútbol europeo, donde supieron, con lúcidas actuaciones y goles, dejar un legado importante en el exterior.

Es por eso que, ahora, en este nuevo reencuentro, pero en el balompié de nuestro país, Hugo Rodallega quiso compartir el emotivo momento en sus redes sociales, dejando claro, también, el respeto que existe entre sí.

No obstante, en redes los comentarios se mostraron divididos por la publicación; unos respaldaron al goleador por la emotiva imagen y mensaje de paz que deja, sin embargo, otros le criticaron a ‘Hugol’ el mostrar respeto hacia el rival y más teniendo en cuenta la situación deportiva de los ‘cardenales’ en los cuadrangulares finales.

“Yo sí voy hacer agradecido por el gol, porque si perdíamos era una humillación tremenda, pero Hugo, estas cosas no nos gustan; menos abrazos, menos risas, ya fuera si puede hacer con su vida lo que quiera fotos y demás pero dentro de la cancha no por favor nos dejas muy mal”, “no te pienso decir cosas feas solo porque eres mi delantero hasta diciembre del otro año” y” te banqué en mi corazón, subí fotos tuyas como el último ídolo. La final me dolió mucho, muchísimo, saliste a decir lo del América y me dolió aún más. Sé que haces goles, y con Millonarios mostraste garra, pero no es suficiente, los rojos estamos dolidos con este año, seguimos dolidos”, fueron algunas de las críticas al atacante de 39 años.