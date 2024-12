Las cuentas de Once Caldas para clasificar a la final de la Liga Betplay II-2024

Once Caldas se ilusiona con la final de la Liga BetPlay II-2024 y este domingo 8 de diciembre puede hacerlo realidad. Con nueve puntos en el bolsillo, necesita vencer a Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. De lograrlo, llegará a 12 unidades y ninguno de los otros clubes que tienen opciones de avanzar y luchar por la estrella de Navidad, es decir, Junior de Barranquilla y el cuadro 'pijao', pueden alcanzarlo.

Ahora, en caso de que no se de ese resultado, hay que barajar otras opciones. Si Once Caldas empata frente al 'vinotinto y oro', deberá aguardar por una igualdad o derrota del 'tiburón' contra América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero. Eso sí, existe otra alternativa, ya que el 'blanco blanco' tiene una buena diferencia de gol, de +4, mientras que el 'rojiblanco' llega con 0 en ese ítem y puede ser determinante en la definición.

Aún igualando con Tolima y Junior ganando su encuentro, los dirigidos por Hernán Darío Herrera pueden clasificar. Ahí, el de Manizales alcanza la línea de los 10 puntos y +4 y se aferra a que los de César Farías no goleen a América; el triunfo del club de Barranquilla los pone con 10 unidades también. Por último, si Once Caldas pierde no habrá nada que hacer y se despedirá de cualquier oportunidad de ir por el título de Liga.

Tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay II-2024

1. Once Caldas - 9 pts. (+4)

2. Junior de Barranquilla - 7 pts. (0)

3. Deportes Tolima - 7 pts. (-1)

4. América de Cali - 4 pts. (-3)

Once Caldas celebra uno de los goles de Dayro Moreno contra América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Once Caldas

Resultados del grupo B de la Liga BetPlay II-2024

Fecha 1

Once Caldas 0-0 Deportes Tolima

Junior de Barranquilla 1-0 América de Cali

Fecha 2

Deportes Tolima 1-0 Junior de Barranquilla

América de Cali 1-1 Once Caldas

Fecha 3

Deportes Tolima 1-0 América de Cali

Once Caldas 2-2 Junior de Barranquilla

Fecha 4

Junior de Barranquilla 1-2 Once Caldas

América de Cali 4-2 Deportes Tolima

Fecha 5

Once Caldas 3-0 América de Cali

Junior de Barranquilla 3-2 Deportes Tolima

Jugadores de Once Caldas, previo al partido contra América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Programación de la fecha 6 del grupo B la Liga BetPlay II-2024

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 8 de diciembre.

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Transmisión: televisión cerrada.

Deportes Tolima vs. Once Caldas

Día: domingo 8 de diciembre.

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Transmisión: televisión cerrada.