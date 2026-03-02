Internacional de Bogotá presentó a jugador con pasado en la Selección Colombia y la Premier League

Internacional de Bogotá es el líder de la Liga BetPlay I-2026, en medio de un proceso de reestructuración por el cambio de dueños, nombre, colores y organización. Adicionalmente comenzaron el año con muchos fichajes que han sorprendido y que en el colectivo los tiene en la cima con 18 puntos. Ahora, por si no fuera poco, anunciaron a un jugador joven, pero con experiencia: Ian Poveda.

"Internacional de Bogotá le da la bienvenida a Ian Carlo Poveda Ocampo, extremo colombo – inglés de 26 años que llega para sumar en nuestro ataque. Extremo derecho nacido en Londres y de nacionalidad colombiana, formado en algunas de las academias más importantes del fútbol europeo como Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City. Su carrera profesional se desarrolló en el fútbol inglés, con paso por clubes del máximo nivel competitivo y experiencia directa en el entorno de la Premier League. Viene desde el fútbol inglés tras su más reciente etapa en el Sunderland, club de la primera categoría, aportando velocidad, desequilibrio y experiencia internacional para potenciar nuestro frente de ataque. Ahora se une a Internacional de Bogotá listo para aportar esfuerzo, desequilibrio y talento a nuestro proyecto ofensivo", se lee en el comunciado del conjunto de la capital colombiana.

Los números de Ian Poveda

A nivel de clubes acumula 183 partidos oficiales, con 27 goles, 25 asistencias y 9.884 minutos en cancha, además de 15 tarjetas amarillas y una expulsión, cifras que muestran su constancia en distintos niveles competitivos.

Su proceso formativo fue amplio en el Manchester City, donde disputó 37 partidos con el U21 (6 goles y 8 asistencias), 32 encuentros con el U18 (9 goles y 5 asistencias) y 15 compromisos en la UEFA Sub-19 (4 goles y 1 asistencia). Incluso alcanzó a jugar un partido con el primer equipo, sumando 90 minutos.



Con Leeds United participó en 30 partidos del plantel profesional y también actuó en el Leeds U21 (10 juegos, 1 gol y 3 asistencias). Su recorrido incluye pasos por Blackpool FC (26 partidos, 3 goles y 2 asistencias), Blackburn Rovers (10 partidos, 1 gol y 2 asistencias), Sheffield Wednesday (10 partidos) y Sunderland AFC (6 partidos), además de AFC Sunderland Sub-21, donde jugó 6 encuentros, marcando 3 goles y dando 2 asistencias.