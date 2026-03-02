Síguenos en:
Benfica venció 2-1 a Gil Vicente en Portugal; Richard Ríos tuvo acción y Gianluca Prestianni regresó

En su visita a Gil Vicente, Benfica consiguió un ajustado triunfo con el argentino Gianluca Prestianni como titular y el colombiano Richard Ríos, quien tuvo minutos ingresando desde el banco.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Benfica celebrando uno de sus goles contra Gil Vicente.
Benfica celebrando uno de sus goles contra Gil Vicente.
Getty Images.

