Franco Mastantuono y la frase por la que fue expulsado contra Getafe: "Vaya p... vergüenza"

En la derrota del Real Madrid 0-1 con el Getafe, el volante argentino Franco Mastantuono vio la tarjeta roja por un fuerte cruces de palabras con el juez central que ya fue revelado en el acta del juego.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Getafe.
Getty Images.

