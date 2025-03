Javier Gandolfi: "El principal responsable cuando Nacional pierde soy yo"

Javier Gandolfi, director técnico de Nacional, compareció en rueda de prensa luego de la derrota de su equipo 2-0 en su visita al Bucaramanga. El timonel argentino generó su balance del juego, en donde el 'verdolaga' no contó con varias figuras, pensando en lo que será su debut en Copa Libertadores la siguiente semana.

"Arrancás con una preguntas de los cambios y varias veces me escucharon de que no miro ni nombre ni apellido, sino que trato de poner lo mejor en el siguiente partido. Hay jugadores que cuando analizamos cargas, cuando analizamos el sentir del jugador y sus palabras, obviamente que tengo que hacer una atención; y hoy (viernes) hay jugadores que no viajaron porque venían con una seguidilla importantes de partidos y habían referido molestias y sobrecargas; pero al margen de eso, por ahí hay jugadores que necesitaban minutos y este partido les iba a servir para que estemos todos parejos porque se viene el torneo internacional", precisó de entrada Gandolfi .

A continuación, el DT del 'verdolaga' sostuvo que "hoy (viernes) tomé la decisión de este once, y a mí entender, en gran parte del partido hasta el penal; y después del penal que no es y lo anulan; entramos en una nube donde el rival lo aprovechó y nos convierte. En el segundo tiempo tuvimos manejo del balón, creamos situaciones y el rival nos golpea otra vez en un momento justo. El resultado es negativo y siempre voy a decir lo mismo, el principal responsable cuando el equipo pierde soy yo".

Bucaramanga y Nacional en acción de juego en la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

-¿Qué tanto le preocupa el tanto defensivo, previo a la Copa Libertadores?

"Vamos a estar bien, todas estas situaciones nos sirven para seguir trabajando y mejorando. Hoy utilice en la zaga central dos jugadores diestros y quería seguir viendo opciones, es una posición donde vengo alternando. Seguramente la decisión que tome para el siguiente partido trataré de aceptar y que el equipo siga creciendo en esa solidez defensiva que necesitamos reforzar, es un factor que lo trabajamos y hablamos, afinaremos para llegar a la Copa (Libertadores) de la mejor manera".

- ¿No le preocupa la cara que mostró Nacional antes del debut en Libertadores?

"No me preocupa, me ocupa, y le puedo asegurar que estamos muy bien y vamos arrancar la Copa con el pie derecho, con nuestra gente y con el apoyo. Cuando hay una derrota van a ver todo negativo y es normal y lo entiendo, pero de este lado analizo rendimientos, había chicos que no participaban y era un partido para darle una posibilidad a varios porque vamos a necesitar un plantel parejo. Seguramente lo que vieron hoy (viernes), a lo que ustedes llaman rotación, lo voy a tener que usar este tipo de situaciones; vamos a tener la participación de muchos".

- La seguidilla de partidos que se le viene a Nacional

"Tenemos experiencia en un pasado no lejano, donde nos tocó jugar siete partidos en 'veintipico' de días, cuando llegamos. Es por eso que puede haber este tipo de rotación, muchos hablan de equipo A y B, y para mí el equipo A es el que juega el siguiente partido. Somos conscientes y la idea de este partido era darle minutos a jugadores que hace tiempo sin poder utilizar; era buena que sumen minutos para lo que viene".