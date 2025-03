Jugadores de la Selección Colombia: hora y dónde ver EN VIVO sus partidos del fin de semana

Luego de la pausa por la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, los recientes convocados por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia tendrán actividad con sus respectivos clubes en las distintas ligas del mundo.

James Rodríguez y León quieren volver a la punta en la Liga MX, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tienen FA Cup con el Crystal Palace, mientras que Luis Díaz tendrá descanso con el Liverpool.

A continuación, en Gol Caracol le presentamos la agenda de partidos de los jugadores de la 'amarilla' en acción este fin semana.

ARQUEROS:

Camilo Vargas

Partido: Mazatlán vs. Atlas

Día: viernes 28 de marzo

Hora: 10:10 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Azteca 7, Fox Sports México

Camilo Vargas, uno de los preavisados; atento, David Ospina Foto: FCF.

Álvaro Montero

Partido: Millonarios vs. Alianza FC

Día: domingo 30 de marzo

Hora: 3:30 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win+

David Ospina

Partido: Bucaramanga vs. Nacional

Día: viernes 28 de marzo

Hora: 7:30 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win+

DEFENSAS Y LATERALES:

Carlos Cuesta

Partido: Beşiktaş vs. Galatasaray

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 12:30 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Disney+ Premium

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Monza

Día: domingo 30 de marzo.

Hora: 5:30 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium.

Jhon Lucumí

Partido: Venezia vs. Bolonia

Día: sábado 29 de marzo.

Hora: 9:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: Beşiktaş vs. Galatasaray

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 12:30 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Disney+ Premium

Cristian Borja

Partido: América vs. Tigres

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 8:05 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: TUDN y Vix Premium.

Santiago Arias

Partido: Bahía vs. Corinthians

Día: domingo 30 de marzo

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Daniel Muñoz

Partido: Fulham vs. Crystal Palace

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 7:15 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium - ESPN

Johan Mojica

Partido: Valencia vs. Mallorca

Día: domingo 30 de marzo

Hora: 11:30 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: DSports y DGO

CENTROCAMPISTAS

James Rodríguez

Partido: Club León vs. Pumas

Día: domingo 30 de marzo

Hora: 8:05 p.m.

Transmisión: Win

Jefferson Lerma:

Partido: Fulham vs. Crystal Palace

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 7:15 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium - ESPN

Richard Ríos

Partido: Palmeiras vs. Botafogo

Día: domingo 30 de marzo

Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Globo.

Jhon Arias

Partido: Fortaleza vs. Fluminense

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Globo.

Jorge Carrascal

Partido: Dinamo Moscú vs. FC Orenburg

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 6:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Juan Camilo Portilla

Partido: Belgrano vs. Talleres de Córdoba

Día: domingo 30 de marzo

Hora: 1:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: TNT Sports

Juan Fernando Quintero: fue gran figura con América de Cali en el partido adelantado de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2025. El volante marcó un golazo en el 3-0 sobre Boyacá Chicó .

Juan Fernando Quintero se pronunció y no solo con su golazo. Foto: América de Cali.

Kevin Castaño

Partido: River Plate vs. Rosario Central

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 7:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium

DELANTEROS Y EXTREMOS

Luis Díaz: el próximo partido del Liverpool será el miércoles 2 de abril contra Everton, en Anfield, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

Jaminton Campaz

Partido: River Plate vs. Rosario Central

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 7:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium

Marino Hinestroza

Partido: Bucaramanga vs. Nacional

Día: viernes 28 de marzo

Hora: 7:30 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win+

Rafael Santos Borré

Partido: Flamengo vs. Sport Club Internacional

Día: sábado 29 de marzo

Hora: 7:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Jhon Córdoba

Partido: Krasnodar vs. FC Fakel Vorónezh

Día: domingo 30 de marzo

Hora: 6:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Jhon Jáder Durán: Al Nassr juega hasta el viernes 4 de abril cuando se enfrente al Al Hilal.