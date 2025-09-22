¿Jorge Bava se va de Independiente Santa Fe?; versiones encontradas por tentadora oferta

Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, es noticia en las últimas horas por un fuerte rumor sobre su posible salida ante una tentadora propuesta de un club grande de Sudamérica. El conjunto 'cardenal' reaccionó rápido y se pronunció de inmediato.

La información fue revelada por el periodista paraguayo Daniel Maciel, quien lo dio como un hecho. "Sras, Sres hinchas de Cerro Porteño, estoy en condiciones de informar que Jorge Bava, DT uruguayo, 44 años, actualmente en Independiente de Santa Fe (a quienes ya comunicó su deseo de dirigir a Cerro Porteño) es nuevo técnico del Ciclón!", contó en su cuenta de 'X'

Sras, Sres hinchas de Cerro Porteño, estoy en condiciones de informar que Jorge Bava, DT uruguayo, 44 años, actualmente en Independiente de Santa Fe (a quienes ya comunicó su deseo de dirigir a Cerro Porteño) es nuevo técnico del Ciclón!



Títulos como Entrenador:



1 Campeonato… pic.twitter.com/rDr5z0JqE0 — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) September 22, 2025

Las alarmas saltaron aún más luego de que el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes también diera a pie a dicha información: "Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador. Se trabaja para que el deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026".

🚨Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador.

*️⃣Se trabaja para que el 🇺🇾 deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026.

ℹ️Primero dada por @Danymacica pic.twitter.com/Sa4UGf6b70 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 22, 2025

Como era de esperarse, a los pocos minutos, el actual campeón del fútbol colombiano se pronunció. "Independiente Santa Fe informa a los medios de comunicación, opinión pública e hinchas que: A la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025 - II", se lee en el comunicado que compartió el conjunto 'cardenal' en las redes sociales.

𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙊𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 🖊 pic.twitter.com/9vmE6X18Tb — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 22, 2025

Los números de Jorge Bava como DT

En Independiente Santa Fe, donde asumió en abril de 2025, ha dirigido 32 partidos con un balance de 14 victorias, 10 empates y 8 derrotas, promediando 1,63 puntos por encuentro. Antes, en el León de México, estuvo entre enero y septiembre de 2024, con 25 juegos al mando, logrando 7 triunfos, 7 empates y 11 caídas, para un promedio de 1,12 puntos. Su etapa más larga fue en Liverpool de Uruguay, entre 2021 y 2023, con 117 partidos, 60 victorias y un rendimiento destacado de 1,74 puntos.

