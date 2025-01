Jorge da Silva y su autocrítica, tras victoria en Liga: "No me gustan este tipo de juegos"

En América de Cali solo hay felicidad y esa misma fue la que reflejo Jorge ‘Polilla’ da Silva, en la rueda de prensa, tras la victoria por 4-3 frente a Llaneros, este domingo.

Y es que, a pesar de estar abajo del marcador en dos ocasiones y jugar la mayor parte del partido con un hombre menos, el cuadro ‘escarlata’ supo reponerse y marcar la diferencia en el marcador, quedándose con los tres puntos al final del partido.

“Teníamos que arrancar con buen pie, fue un partido de locos. Es muy difícil analizar un partido de este tipo. Felicité a los muchachos por la actitud que tuvieron, tuvimos que levantar tres veces el resultado, pero esto habla del carácter, la personalidad y la entrega del equipo”, indicó de entrada el ‘Polilla’ da Silva, quien se mostró muy feliz por el resultado y desempeño mostrado por su equipo.

Duván Vergara, figura de América de Cali, contra Carlos Sierra, volante de Llaneros, en la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Sumado a eso, el entrenador ‘escarlata’ hizo una autocrítica por los goles recibidos y los errores defensivos, que evidentemente, no fueron pasados por altos en el análisis: “Nos hicimos tres goles increíbles, no podemos recibir un gol a los 3 minutos. Frente a otros rivales lo más probable es que no podamos darle vuelta; hay mucho para trabajar y corregir. Nos faltan algunos jugadores que van a ser importantes en el semestre”.

*Otras declaraciones de Jorge da Silva:

¿Cómo planificó el compromiso?

“No planteamos el partido diferente o no es que salimos a especular. La idea era presionar arriba, meter intensidad, pero cuando recibes un gol a los 3 minutos, te ves obligado a cambiar. Cuando vas en desventaja tienes que ir a buscar y más cuando estás en un equipo grande, pero por suerte lo pudimos revertir. Para mí fue un partido de locos, pero más allá de que lo ganamos, no me gustan este tipo de partidos”.

¿Qué sensaciones le deja el debut de Santiago Silva, nuevo arquero?

“Lógicamente que Santiago no tuvo un buen partido, hay un gol que es un error muy claro de él, que es el tercero. Podía ir con las manos y va con los pies y le da la posibilidad al delantero de llevarse el balón, pero en los otros es compartida la culpa, sin embargo, al final son decisiones que los entrenadores tenemos que tomar”.

Acción de juego del partido entre América de Cali y Llaneros, en la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

“Es un chico joven que tiene mucho para aprender y seguir mejorando, pero no vamos a crucificar a nadie por un partido. Lo conozco, tiene personalidad. Va a ir empezando a conocer lo que es América y seguro va a tener muy buenos partidos. Lamentablemente no fue su mejor partido, pero no quiere decir que no sea un buen arquero”.