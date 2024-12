Jorge 'Polilla' da Silva 'calentó' la final de Copa BetPlay, entre América y Nacional

América de Cali puso punto final a su participación en la Liga BetPlay II-2024 . Este 8 de diciembre, se bajó el telón de los cuadrangulares y el cuadro 'escarlata' terminó de buena manera. En el estadio Pascual Guerrero, se impuso 1-0 a Junior de Barranquilla y, a pesar de que no clasificó a la final, ya que estaba eliminado, aseguró cupo a la Copa Sudamericana 2025.

Sin embargo, aún quedan objetivos por cumplir. Los 'diablos rojos' sueñan con el título de la Copa BetPlay, donde lucharán frente a Atlético Nacional. La ida de esta serie se disputará el jueves 12 de diciembre, a las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, y, por eso, Jorge 'Polilla' da Silva, entrenador del club vallecaucano, habló de este encuentro.

¿Cómo analiza el juego contra Junior?

"Enfrentamos a un rival complicado, con posibilidades de pelear la final y los muchachos demostraron rebeldía y amor propio. Teníamos que ganar, no era más porque llegar bien anímicamente al partido de Copa era fundamental. Nos queda una semana de trabajo, donde nos jugamos cosas importantes. Feliz porque era un partido que se debía sacar adelante".

¿Qué pasó en los cuadrangulares?

"A pesar de que no se pudo alcanzar lo que queríamos, quizá con un poquito más era factible llegar a la final. Pero ya no nos podemos lamentar. Este grupo puede cerrar un semestre bueno y estamos ilusionados con ello. No llegamos a la final por culpa de nosotros. Hubo partidos donde jugamos bien, pero no se ganó. Igual, ya está, se hará un balance y listo".

¿Por qué cambió tanto el equipo?

"Estábamos haciendo un buen partido y solo había que corregir ciertos detalles para tener precaución con las salidas que hacía Junior, pero cuando realizamos las variantes en el segundo tiempo, no salió como se esperaba. Ahora, el momento era complicado. Pegó duro para todos porque estábamos ilusionados con pelear el campeonato y fue un partido difícil".

América recibió a Junior, en la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 Twitter de América de Cali

¿Cuáles son los aspectos a trabajar?

"Tenemos que trabajar en controlar mejor el partido, tener mayor confianza y seguridad. Por ejemplo, lo que pasó en este segundo tiempo, complicó las cosas. Ahora, para la final, es otro partido. En cuanto a manejo de grupo, es el partido en el que menos trabajo tengo, ya que no hay más motivación que jugar una final. Trabajaremos para darnos una alegría".

¿Es conveniente que Nacional haya avanzando a la final de Liga, pensando en Copa?

"Sinceramente, no influye. Tenemos que enfocarnos en nosotros. Si ellos juegan una o dos finales, será tema de Nacional. En nuestro caso, tenemos una sola oportunidad y estamos enfocados en ello. Trabajaremos al máximo para quedarnos con la victoria y sacar un buen resultado. Además, es una motivación extra para Nacional que esté en dos finales, en fin".