Jorge 'Polilla' Da Silva: "Los muchachos estuvieron a la altura, hicieron un partido extraordinario"

Jorge 'Polilla' Da Silva, director técnico del América de Cali, entregó su balance de lo que fue el empate sin goles con Junior, este sábado 3 de mayo , en el marco de la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2025. En el juego contra el 'tiburón' en el Metropolitano, el timonel uruguayo al servicio de los 'diablos rojos', utilizó un equipo alterno pensando en el vital compromiso por Copa Sudamericana contra Corinthians.

"La verdad que muy contento por eso, lógicamente que el punto es muy bueno teniendo en cuenta el rival, las condiciones que por ahí nosotros llegamos a este partido. Creo que estos chicos demostraron, que muchos de ellos, pueden ser tenido en cuenta en cualquier momento y era que necesitábamos porque en los partidos anteriores cuando nos tocó rotar o metimos muchos cambios, por ahí no habíamos tenido, como el caso de La Equidad, donde el equipo estuvo muy lejos de darlo lo que esperábamos", precisó de entrada 'Polilla' Da Silva .

A continuación volvió a hacer hincapié en el buen rendimiento de sus futbolistas, muchos de ellos canteros del club rojo vallecaucano. Además, Santiago Silva le atajó un penalti a Cristian Javier Báez, al minuto 81.

Junior vs. América, por la fecha 17 de la Liga BetPlay Colprensa

"Hoy (sábado) la verdad hay que reconocer que Junior nos superó en gran parte del partido, pero hay que tener en cuenta que ellos tienen varias en la ofensiva y nosotros empezamos a sentir el desgaste. El punto es importante, me voy contento con el rendimiento de los muchachos que fue extraordinario", complementó.

Otras declaraciones de Jorge 'Polilla' Da Silva

- Qué reclamó en la acción del penalti a favor del Junior...

"Primero que nada no vi la jugada, yo en ningún momento protesté que no fuera penal. El incidente se arma en el banco de Junior con un compañero de nuestro cuerpo técnico y por eso que yo me acerqué ahí, porque sinceramente no lo vi donde yo estaba; no fue más que por eso, se armó un problema con nuestro entrenador de arqueros, fui a sacarlos para que no llegara a mayores".

- El partido se presentó como lo planearon...

"El partido en una parte sí fue como lo planeamos, la idea era cerrarle espacios a Junior, jugar en poco espacio, tratar los espacios que pudieran dejar ellos. Una parte la pudimos hacer, otra no. Nos faltó un poco más de serenidad y profundidad, si teníamos eso, pudimos hacerle un poco más daño. No era la idea terminar sufriendo y aguantando, pero el partido se dio de esta manera y hubo que trabajar mucho en defensa, hubo que hacer una gran sacrificio. Me voy contento porque creo que los muchachos merecían un partido así, porque no venían jugando y cuando habían tenido la oportunidad, no había sido bueno el resultado ni el rendimiento y hoy (sábado) enfrentamos a un gran equipo en su casa y la verdad es que estuvimos a la altura".