Juan Fernando Quintero y su despedida del América: “El tiempo pone todo en su lugar"

La historia de Juan Fernando Quintero en el América de Cali llegó su final este jueves 17 de julio, tras confirmarse su llegada a River Plate, por tercera vez, luego de que le pagaran un poco más de dos millones de dólares al cuadro 'escarlata'.

En redes sociales causó curiosidad la fría manera en la que el elenco vallecaucano despidió al talentoso mediocampista paisa, sin darle las gracias y solamente informando que había sido transferido, diferente a otras publicaciones de futbolistas que salieron y con los que tuvieron palabras de agradecimiento por su estadía en la institución.

A pesar de eso, Juan Fernando Quintero se reportó en sus redes sociales este viernes 18 de julio para a través de sus historias de Instagram decirle adiós al América de Cali y las personas que conforman al club 'escarlata'.



La despedida de Juan Fernando Quintero de América

"Hola amigos, quiero agradecerles de corazón a toda la ciudad de Cali y en especial a la hincha del América de Cali, me recibieron muy bien y me dieron mucho cariño en un momento difícil de mi vida. Hoy me toca despedirme de todos ustedes, vivimos momentos de alegría juntos y también varias tristezas pero algo me queda en mi corazón, y es el amor que ustedes le trasmiten al equipo fuera mucho o poco dentro del campo se sentía", comenzó escribiendo el antioqueño.

Pero luego dejó un 'mensaje en punta' sobre las razones de su salida, pero no le impidió para saludar a todas las personas que integran al cuadro 'escarlata'.

"A veces no entendemos las cosas del futbol o lo que pasa detrás de un partido, pero de algo estoy seguro y es que el tiempo pone todo en su lugar,. Los llevo en mi corazón a TODOS Compañeros, staff y todos los trabajadores de cascajal les deseo todo lo mejor. La grandeza la hacen ustedes NADIE más", cerró Juan Fernando Quintero en el texto que puso acompañado de una foto con la camiseta del América de Cali.

Juan Fernando Quintero estaría con un pie afuera del club. Foto: América de Cali.

Cabe recordar que Quintero Paniagua mencionó en una entrevista que las razones de su salida del equipo caleño era por falta de pago, ya que lo que se había acordado como su salario no llegó completo.

"No me pudo pagar durante seis meses, sino algo muy básico y pues no es lo que esperaba. Prácticamente llevo seis meses sin cobrar. Un poquito más de un millón de dólares, pero hace parte del fútbol", aseguró en su momento 'Juanfer'.